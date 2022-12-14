Риски распространения некоторых заболеваний возросли из-за многочисленных случаев гендерного насилия.

В оккупированной российскими захватчиками Луганской области уровень заболеваемости ВИЧ/СПИДом и туберкулезом приближается к эпидемии.

Как сообщает Луганская областная военная администрация, областной совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДу рассмотрел практические аспекты возобновления услуг по лечению и профилактике этих болезней.

"В связи с отсутствием условий для лечения, доступа к необходимым препаратам, нехваткой квалифицированных врачей, ситуация на оккупированной Луганщине приближается к эпидемии. Ведь один больной за год в среднем инфицирует 12 человек. Риски распространения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и гепатитов выросли также из-за распространения гендерного насилия на этих территориях", - рассказал гендиректор Луганского областного медицинского центра социально опасных болезней Роман Нужный.

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Однако, как отметила начальник отдела по организации оказания медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации Инна Сазонова, после деоккупации области оперативно будут возобновлены все необходимые обследования, которые оккупанты не проводят.

Ситуация в Луганской области во время войны с Россией - что надо знать

Украинская армия активно противостоит захватчикам в Луганской области. По официальным данным, уже освобождены от врагов 12 населенных пунктов.

В конце ноября Луганская областная военная администрация сообщала, что в оккупированном Луганске ранеными россиянами переполнены по меньшей мере четыре больницы, в том числе так называемая "республиканская".

По данным местных властей, помещений для госпитализации не хватает и в Старобельске, Лутугино и Антраците.

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