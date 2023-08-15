В результате вражеского обстрела пострадали и госпитализированы три человека, отметили в СБУ.

Новости Луцка сегодня, 15 августа, трагические - на заводе в результате российского ракетного удара погибли и пострадали работники, которые во время воздушной тревоги не ушли в укрытие.

Детали вражеского ракетного удара рассказала бывшая работница предприятия, жительница Луцка Мария Фидрик, сообщает "Суспільне". Сотрудница отметила, что знает людей, которые стали жертвами обстрела. "Без слез не могу сказать ничего. 36 лет проработала здесь на заводе. Очень тяжело, людей знаю этих, которые погибли", - сказала собеседница.

Журналисты отметили, что всего известно о четырех пострадавших: один травмированный человек лечится амбулаторно, двое пострадавших находятся в областной больнице, а еще один пострадавший с ожогами попал в городскую больницу.

Управление Службы безопасности Украины в Волынской области сообщало, что в результате вражеского ракетного удара по промышленному объекту в Луцке пострадали и были госпитализированы три человека.

Взрывы в Луцке сегодня - что сообщалось

Воздушная тревога в Волынской области 15 августа была объявлена в 04:02. Потом стало известно, что в Луцке прогремели взрывы. Местные власти сначала сообщили, что работала противовоздушная оборона, а потом стало известно о "прилете".

Отбой воздушной тревоги в регионе был в 05:48. Сообщалось, что россияне совершили по городу ракетный удар, и было повреждено промышленное предприятие. После этого стало известно, что в результате ракетного удара погибли три человека.

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