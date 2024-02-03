Противника уничтожили в Херсонской области, поделились в Государственной пограничной службе Украины.

Потери РФ на 3 февраля 2024 года увеличились - украинские пограничники показали, как попали в "гнездо", в котором прятался российский оккупант с антидроновым ружьем, с помощью которого охотился на украинские дроны.

Как сообщили в Южном региональном управлении ГПСУ, на Херсонщине аэроразведка пограничников нанесла удар по позиции, на которой находился оккупант с антидроновым ружьем. Средство радиоэлектронной борьбы не спасло оккупанта от украинского FPV-коптера.

"Как ни пытался российский военный с помощью антидронового ружья подавить управление украинскими "свирепыми птичками", все было бесполезно. Пограничный оператор FPV попал в самое "гнездо" вражеского радиоэлектронного охотника. Пилоты боевых дронов Госпогранслужбы регулярно обнаруживают и уничтожают врага на левобережье Херсонщины. Врагу не будет тихого места на украинской земле", - отмечают в Государственной пограничной службе.

Пограничники зафиксировали на видео, как нашли тщательно укрепленную и замаскированную позицию противника. Также они показали, как после попадания "гнездо" взрывается.

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Как сообщал УНИАН, на Запорожском направлении пограничники "минусовали" сразу десяток вражеских дронов со взрывчаткой. Пограничники с помощью специального вооружения виртуозно отразили атаку беспилотной авиации.

По данным ГПСУ, российские захватчики постоянные меняют тактику нанесения ударов, но пограничники дают достойный отпор оккупантам. В тот раз ставка противника была на массовость, и операторам высоко технологичного антидронового ружья удалось заглушить сигналы и связь вражеских дронов.

Российские БПЛА, потеряв ориентацию в пространстве, на мгновение зависали в воздухе и взрывались. Одного "камикадзе" со взрывчаткой на борту защитники искусно приземлили без детонации.

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