Противник все время меняет тактику нанесения ударов.

На одном из направлений пограничники минуснули сразу десяток вражеских дронов со взрывчаткой. Об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Говорится, что пограничники с помощью специального вооружения виртуозно обезвредили сразу много FPV-дронов на Запорожском направлении.

"Пограничники продолжают "антидроновую кампанию", не оставляя врагу никаких шансов. В частности, охранники границы отбили атаку беспилотной авиации, которая насчитывала десяток дронов-камикадзе", - рассказали в ГПСУ.

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Добавляется, что российские захватчики постоянные меняют тактику нанесения ударов, но пограничники дают достойный отпор оккупантам. На этот раз ставка противника была на массовость, и операторам высоко технологичного антидронового ружья удалось заглушить сигналы и связь вражеских дронов.

"БпЛА, потеряв ориентацию в пространстве, на мгновение зависали в воздухе и взрывались. Одного "камикадзе", со смертоносным грузом на борту, защитники мастерски приземлили без детонации", - рассказали пограничники.

Уничтожение вражеских дронов - детали

Недавно на Запорожском направлении пограничные группы противодействия беспилотным летательным аппаратам в составе Сил обороны свели на нет планы врага-пограничники на псевдо Моцарт и Тайга уничтожили семь вражеских беспилотников. Приближение дронов защитники распознали по характерному звуку, укротили" волновое поле дронов-убийц и минуснули - один беспилотник удалось аккуратно приземлить, остальные взорвались в воздухе.

В новогоднюю ночь вражеские "птички сняли с неба" мобильные огневые группы Одесского пограничного отряда, еще один дрон сбили военнослужащие морской охраны ГПСУ. Дроны-камикадзе разлетелись вдребезги.

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