На одном из направлений пограничники минуснули сразу десяток вражеских дронов со взрывчаткой. Об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
Говорится, что пограничники с помощью специального вооружения виртуозно обезвредили сразу много FPV-дронов на Запорожском направлении.
"Пограничники продолжают "антидроновую кампанию", не оставляя врагу никаких шансов. В частности, охранники границы отбили атаку беспилотной авиации, которая насчитывала десяток дронов-камикадзе", - рассказали в ГПСУ.
Добавляется, что российские захватчики постоянные меняют тактику нанесения ударов, но пограничники дают достойный отпор оккупантам. На этот раз ставка противника была на массовость, и операторам высоко технологичного антидронового ружья удалось заглушить сигналы и связь вражеских дронов.
"БпЛА, потеряв ориентацию в пространстве, на мгновение зависали в воздухе и взрывались. Одного "камикадзе", со смертоносным грузом на борту, защитники мастерски приземлили без детонации", - рассказали пограничники.
Уничтожение вражеских дронов - детали
Недавно на Запорожском направлении пограничные группы противодействия беспилотным летательным аппаратам в составе Сил обороны свели на нет планы врага-пограничники на псевдо Моцарт и Тайга уничтожили семь вражеских беспилотников. Приближение дронов защитники распознали по характерному звуку, укротили" волновое поле дронов-убийц и минуснули - один беспилотник удалось аккуратно приземлить, остальные взорвались в воздухе.
В новогоднюю ночь вражеские "птички сняли с неба" мобильные огневые группы Одесского пограничного отряда, еще один дрон сбили военнослужащие морской охраны ГПСУ. Дроны-камикадзе разлетелись вдребезги.