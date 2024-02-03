За прошедшие сутки наши защитники на южной части Украины ликвидировали еще десятки противников.

Украинские военные ведут эффективную борьбу с оккупантами на южном направлении даже в условиях определенной нехватки боеприпасов.

Об этом рассказала в эфире телемарафона начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. "Исходя из результатов нашей боевой работы, видим, что даже в таких сложных условиях умудряемся максимально применять все то, что есть в наличии. Применяем артиллерию, и это контрбатарейная борьба, применяем дроны, и враг "высоко оценивает" результативность этой нашей работы", - сказала она.

Гуменюк отметила, что ВСУ продолжают уничтожать вражеские позиции и досаждать оккупантам, в том числе на островах, где они пытаются разворачивать свои наблюдательные пункты.

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"Таким образом, даже признавая нехватку боеприпасов, но нехватку в смысле действительно подавляющего количества целей над имеющимися боеприпасами, у нас просто очень много впереди работы", - добавила она.

Гуменюк сообщила, что за минувшие сутки украинские бойцы на юге "отминусовали" более полусотни оккупантов, а также уничтожили одну из крупнокалиберных артиллерийских установок и автобронетехнику врага. По ее словам, сейчас есть сложности с доразведыванием, поскольку погода не всегда позволяет идентифицировать, что именно было поражено, в каком количестве и на каком направлении, но постепенно доразведка идет.

"Активность вражеской тактической авиации все равно просматривается, к сожалению, не делают они выводов из того, как мощно терять свою авиацию могут на южном направлении - они все же пытаются выискивать новые пусковые рубежи и доказывать, что они имеют потенциал в воздухе. В частности, так и выглядела вчерашняя бомбардировка Херсона", - отметила Гуменюк.

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Накануне Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты активизировались на левом берегу, но получили мощный ответ от Сил обороны Украины. По ее словам, количество штурмовых действий 1 февраля, по сравнению с предыдущими сутками, резко увеличилось с 3 до 13.

Вчера, 2 февраля, РФ ударила по центру Херсона, в результате вражеского авиаудара пострадали два человека, было повреждено несколько жилых зданий.

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