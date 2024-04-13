Чиновник назвал это примером, "как не надо".

Новая статья Financial Times о летнем наступлении России на 4 направлениях не выдерживает взрослой критики. Это хороший пример того "как не надо", заявил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.

Он раскритиковал аналитический материал, который сегодня обнародовала британская газета. "Когда мы говорим об информационной составляющей или взрослом разговоре с обществом, то можете брать эту статью FT, как лучший пример "как не надо", - заявил чиновник. Он объяснил, почему так считает.

В первую очередь Андрющенко возмутился предложению "Ukraine's top commander says eastern frontline has 'significantly worsened", что переводится: "Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что ситуация на восточном фронте "значительно ухудшилась".

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"Это говорит наше командование (военное) иностранным журналистам. А что они говорят нам? Не напрягайтесь - ничего. Ни-чо-го! Здесь я понимаю, что такие разговоры с FT - часть давления на партнеров, но. Все понимают? Вы когда это сегодня увидели/увидите подумаете о чем? Вот-вот", - заявил чиновник.

Отдельно он остановился на 4 направлениях, на которых FT прогнозирует летнее наступление оккупантов. По его мнению, ничего нового Украина не узнала. "Тут же просто "капитан очевидность". Видите здесь новое что-то? Сумщину? Черниговщину? Ну хоть что-то, о чем не говорим два года? Вот именно. Новость? Не думаю", - написал он.

Главным Андрющенко выделил то, что подобные материалы дают иностранные СМИ как раз в потоке психологических атак, которыми пытается давить на наше общество Россия.

"Что будет в итоге? То, чего и так вдоволь. Уныния и депрессии. Справедливо? Нет", - пояснил Андрющенко.

По его мнению, ошибочно говорить, что Украина приближается к капитуляции, как пытаются подать некоторые СМИ. Сейчас нация борется, от мотивации каждого украинца зависит успех. Поэтому подобные коммуникационные игры, которые бьют по своим, неуместны, акцентировал он.

"От такого дружественного огня потерь больше, чем побед. Однозначно", - подытожил советник мэра Мариуполя.

Летнее наступление России - что написала FT и о чем говорил Зеленский

Сегодня Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников заявил, что Россия, вероятно, таки планирует летом масштабное наступление на Украину.

Речь шла об атаке в конце весны или летом. Цель оккупантов - захватить больше территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. При этом газета отметила, что Киев обеспокоен перспективой возможного нападения РФ на Харьков.

Отметим, что президент Украины Зеленский также упоминал о большом наступлении России - оно возможно в ближайшие месяцы, говорил политик в марте. В то же время такое заявление Зеленский сделал не в обращении к Украине, а американской телерадиокомпании CBS News.

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