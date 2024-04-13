Россия планирует захватить больше территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Верховный главнокомандующий Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на восточной линии фронта "значительно ухудшилась" и украинская армия изо всех сил пытается остановить многостороннее и усиливающееся наступление РФ. При этом, как сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников, российские войска, возможно, планируют летом наступать сразу на четырех направлениях.

"Россия, возможно, готовится к крупномасштабной атаке в конце весны или летом в надежде захватить больше территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей… Чиновники в Киеве также обеспокоены тем, что Москва может планировать нападение на Харьков, второй по величине город Украины на северо-востоке", - пишет издание.

Отмечается, что основные усилия России сосредоточены вокруг города Часов Яр, который расположен всего в 15 км к западу от Бахмута.

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"Вероятно, это будет важная битва. Часов Яр расположен на удобной для обороны возвышенности. Если Россия возьмет город, они потенциально могут увеличить скорость продвижения вглубь Донецкой области в рамках ожидаемого летнего наступления", - сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики.

Он заявил, что "немедленное увеличение поставок боеприпасов может оказаться критически важным" для украинских сил.

Сырский рассказал о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте в последнее время существенно обострилась. По его словам, это связано со значительной активизацией наступательных действий врага после проведения в России так называемых президентских выборов.

Сірский рассказал, что противник активно атакует позиции ВСУ на Лиманском, Бахмутском, Покровском направлениях штурмовыми группами при поддержке десятков танков и БМП. Этому способствует теплая сухая погода, которая сделала проходимой большую часть открытых участков местности.

Сырский сказал, что он приказал усилить "наиболее проблемные участки обороны" системами ПВО и РЭБ. В то же время, по его словам, единственный способ победить армию России и создать условия для перехвата стратегической инициативы на поле боя - это добиться технического превосходства с помощью "высокотехнологичного оружия", которое должны передать западные партнеры.

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