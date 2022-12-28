Всего тренировочные учения прошли 10 экипажей украинских летчиков.

10 экипажей ВСУ провели учения по использованию вертолетов Sea King, которые украинским военным предоставит Великобритания.

Как сообщило Министерство обороны Великобритании, королевские военно-морские силы провели учения на вертолетах Sea King для 10 экипажей ВСУ, усиливая их поисково-спасательные способности.

Вертолеты Sea King ранее использовались британскими воздушными силами и флотом.

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Британский флот Sea King перестал использовать четыре года назад.

В Британии украинские военные проходили обучение по управлению и обслуживанию вертолетов, которые будут использоваться для поисково-спасательных операций.

Напомним, в ноябре стало известно, что Великобритания передаст Украине вертолеты Sea King.

Помощь Великобритании Украине

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания стала одним из крупнейших поставщиков оружия и боеприпасов для ВСУ. Кроме того, Лондон органзовал масштабную тренировочную программу для украинских бойцов.

Поддержка со стороны Британии не изменилась и с приходом нового премьер-министа Риши Сунака. Политик анонсировал военную помощь на 50 млн фунтов после своего первого визита в Киев.

18 декабря Великобритания подтвердила отправку Украине новых высокоточных ракет Brimstone 2.

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