Правительственный министр Майкл Гоув заявил, что сокращение финансирования является результатом "более широкого давления на государственные финансы".

Страны Великобритании заявили Вестминстеру, что планы по сокращению финансирования советов для украинских беженцев "контрпродуктивны" и "недальновидны".

Правительственный министр Майкл Гоув считает, что снижение с 10 500 фунтов стерлингов на человека до 5 900 фунтов стерлингов является результатом "более широкого давления на государственные финансы", пишет Sky News.

В письме от шотландского министра по делам Украины Нила Грея и министра социальной справедливости Уэльса Джейн Хатт они попросили "срочно" пересмотреть решения.

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"Объявленные изменения сводятся к сокращению финансирования, доступного для помощи людям, спасающимся от незаконной путинской войны в Украине, чтобы обустроиться в новом доме", - говорится в письме.

"Перед лицом постоянной и острой потребности контрпродуктивно и недальновидно сокращать жизненно важное финансирование, доступное для предоставления государственных услуг наиболее уязвимым слоям населения. Это окажет крайнее и неприемлемое давление на местные власти во время беспрецедентного кризиса стоимости жизни", - сказано в письме.

"Те, кто прибывает из Украины, заслуживают такой же заботы и поддержки, которую мы оказываем тем, кто прибывает из Афганистана или по программе переселения Великобритании", - считают министры.

Пресс-секретарь правительства Великобритании заявила: "Советы получили 1,1 миллиарда фунтов стерлингов в рамках программы "Жилье для Украины", чтобы они могли поддерживать прибывающих, и они обязаны следить за тем, чтобы семьи не оставались без крыши над головой."

"Министры и официальные лица регулярно встречаются со своими коллегами в автономных правительствах, и мы продолжим тесно сотрудничать с ними, чтобы обеспечить украинцам и их хозяевам необходимую поддержку", - сказала она.

Украинские беженцы в Британии

Иммиграция в Великобританию взлетела на рекордный уровень: за год, с июня 2021-го по июнь 2022 года, разница между приехавшими и уехавшими составила 504 тыс. человек. Треть приехавших - граждане Украины, вынужденные покинуть родину из-за российского вторжения.

Вскоре после начала российского вторжения правительство Великобритании заявило о намерении принять как можно больше украинских беженцев. Для этого Лондон открыл три схемы: по одной из них ("Ukraine Family Scheme") в Британию могут приехать родственники жителей страны, по другой ("Homes for Ukraine") - те, кто найдет спонсора, готового их разместить. Третья схема позволяет продлить пребывание в Великобритании тем украинцам, у которых британская виза уже была.