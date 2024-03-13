Жителей оккупированных территорий заставляют голосовать за диктатора.

Жителей временно оккупированных территорий Украины российские захватчики заставляют голосовать за диктатора Владимира Путина на так называемых выборах президента России.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. В частности, голосование на российских выборах президента, которое запланировано на 15-17 марта, началось досрочно на временно оккупированной территории Украины.

"Усилия российских чиновников, чтобы заставить население проголосовать, усиливаются", - отмечает разведка.

Так, в оккупированном Луганске 2 тыс 600 чиновников были призваны посещать дома и убеждать жителей участвовать в голосовании.

Руководителям образовательных и других правительственных учреждений сказали обеспечить, чтобы их подчиненные пришли на выборы.

"Без независимых наблюдателей за выборами и отсутствием по меньшей мере в одном городе списка избирателей, потенциал фальсификации выборов растет", - отмечается в сообщении.

Кроме того, вероятно, что остается лишь треть довоенного населения, которое проживало на этих территориях до вторжения России, из-за значительного перемещения населения и миграции в связи с войной.

"Когда Россия не имеет законных оснований для проведения выборов на территории Украины, доверие к выборам еще больше подорвано из-за отсутствия надлежащего представительства, отсутствия безопасности и принудительных мер для давления на население с целью голосования. Весьма вероятно, что оккупационная власть на этих территориях заявит о высокой явке избирателей с преимущественной поддержкой Путина независимо от того, что на самом деле произойдет, чтобы создать впечатление, что был сделан демократический выбор", - отмечает разведка.

Россия готовит концерт в честь выборов Путина

Между тем в России уже начали подготовку к концерту по случаю предстоящей "победы" Владимира Путина на так называемых выборах президента.

По словам людей, близких к администрации президента РФ и правительства, после выборов на этой неделе Владимир Путин может впервые с 2020 года провести значительные перестановки в правительстве.

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