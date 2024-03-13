Жителей временно оккупированных территорий Украины российские захватчики заставляют голосовать за диктатора Владимира Путина на так называемых выборах президента России.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. В частности, голосование на российских выборах президента, которое запланировано на 15-17 марта, началось досрочно на временно оккупированной территории Украины.
"Усилия российских чиновников, чтобы заставить население проголосовать, усиливаются", - отмечает разведка.
Так, в оккупированном Луганске 2 тыс 600 чиновников были призваны посещать дома и убеждать жителей участвовать в голосовании.
Руководителям образовательных и других правительственных учреждений сказали обеспечить, чтобы их подчиненные пришли на выборы.
"Без независимых наблюдателей за выборами и отсутствием по меньшей мере в одном городе списка избирателей, потенциал фальсификации выборов растет", - отмечается в сообщении.
Кроме того, вероятно, что остается лишь треть довоенного населения, которое проживало на этих территориях до вторжения России, из-за значительного перемещения населения и миграции в связи с войной.
"Когда Россия не имеет законных оснований для проведения выборов на территории Украины, доверие к выборам еще больше подорвано из-за отсутствия надлежащего представительства, отсутствия безопасности и принудительных мер для давления на население с целью голосования. Весьма вероятно, что оккупационная власть на этих территориях заявит о высокой явке избирателей с преимущественной поддержкой Путина независимо от того, что на самом деле произойдет, чтобы создать впечатление, что был сделан демократический выбор", - отмечает разведка.
Россия готовит концерт в честь выборов Путина
Между тем в России уже начали подготовку к концерту по случаю предстоящей "победы" Владимира Путина на так называемых выборах президента.
По словам людей, близких к администрации президента РФ и правительства, после выборов на этой неделе Владимир Путин может впервые с 2020 года провести значительные перестановки в правительстве.