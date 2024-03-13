Андрей Юсов отметил, что события в этих областях России имеют серьезное военное и политическое значение.

Призыв об эвакуации населения двух областей России, чтобы избежать жертв - серьезное заявление. События на территории РФ могут свидетельствовать о продолжении внутренних конфликтов.

"Есть совместное заявление РДК, Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" с призывом к жителям Белгородской и Курской области эвакуироваться с этих территорий. К властям этих регионов спасти жизни их людей. Это очень серьезное и весомое заявление", - сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что эти события свидетельствуют о продолжении внутренних конфликтов на территории РФ, которые обострились и разрастаются после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Юсов подчеркнул, что эти события, безусловно, имеют серьезное военное и политическое значение.

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"Я думаю, что вчера и сегодня тысячи и миллионы украинцев с благодарностью смотрели на героические действия бойцов РДК, Легиона "Свобода России", "Сиббата", потому что они показывают, что тот, кто приносит войну в чужой дом, собственно зовет ее к себе. И это то, что сделал Путин и то, что почувствовали на себе за эти дни россияне", - подчеркнул разведчик.

Операция добровольцев в РФ - последние новости

Утром 12 марта бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона зашли в Курскую и Белгородскую области РФ.

Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" обратились к мирным россиянам, проживающим в Белгороде и Курске, а также к властям этих регионов. Бойцы предупредили, что будут наносить удары по военным объектам, которые оккупанты обустроили между гражданскими.

Во избежание жертв среди гражданского населения, бойцы призвали всех немедленно покинуть города. Добровольцы отдельно призвали местные власти организовать эвакуацию.

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