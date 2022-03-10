Сегодня состоялась встреча Лаврова и Кулебы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после сегодняшней встречи с украинским министром Дмитрией Кулебой заявил, что Россия не планировала договариваться о прекращении огня.

"Я не удивлен, что господин Кулеба заявил о том, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто не собирался договариваться о прекращении огня. Все эти предложения и последовательность шагов хорошо известны украинской стороне", - сказал Лавров во время брифинга.

Напомним, Кулебе не удалось договориться с Лавровым о прекращении огня. По словам главы украинского МИД, Украина ищет дипломатические решения, но пока их нет, будем "самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии".

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