Министр иностранных дел России Сергей Лавров после сегодняшней встречи с украинским министром Дмитрией Кулебой заявил, что Россия не планировала договариваться о прекращении огня.
"Я не удивлен, что господин Кулеба заявил о том, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто не собирался договариваться о прекращении огня. Все эти предложения и последовательность шагов хорошо известны украинской стороне", - сказал Лавров во время брифинга.
Напомним, Кулебе не удалось договориться с Лавровым о прекращении огня. По словам главы украинского МИД, Украина ищет дипломатические решения, но пока их нет, будем "самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии".