Это может стать переломным моментом в войне.

Латвия готова давать на Западе прибежище российским солдатам, которые откажутся использовать оружие против Украины.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram-канале.

"Латвийцы готовы давать на Западе убежище российским солдатам, которые отказались использовать оружие против Украины. Принимать их у себя будут страны, не участвующие в поставках оружия для украинской армии", - написал Геращенко.

По его мнению, это может стать переломным моментом.

"Российские войска деморализованы. Они не хотят воевать. Возможность уехать жить в Европу для них – это вопрос выживания", - подчеркнул советник министра.

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