В месяц российские войска применяют от 300 до 350 аппаратов, отметил обозреватель.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" поразили всего 2 000 целей. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал такой результат "лажей":

"Россияне этот результат называют "впечатляющим", а я скажу, что это вполне ожидаемая лажа. Просто вдумайтесь, что такое за два с половиной года применения ББ "Ланцет" 2 тысячи попаданий? Это в среднем 2 попадания в сутки".

По его информации, в месяц российские оккупационные войска применяют от 300 до 350 ББ "Ланцет".

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"То есть, из 350 около 60 попадают в цель, но и не всегда результативно. Поражение цели - это еще не уничтожение. Вспомнить хотя бы попытки ББ "Ланцет" подбить Leopard 2 или M1A1 Abrams, на которые тратили по 5-6 ББ "Ланцет, - подсчитал эксперт. - А как же бомбило наших "экспертов", которые повелись год назад на зеркальные комнаты и заявления российских пропагандистов, что в месяц они могут производить тысячи... десятки тысяч ББ "Ланцет"!".

Российские "Ланцеты" - что сообщалось

Напомним, УНИАН писал ранее, что беспилотный летательный аппарат-камикадзе "Ланцет" называли одним из самых эффективных видов оружия агрессора, но на самом деле он не настолько эффективен, как мог бы быть.

"Ланцет" - это довольно большой дрон-камикадзе, которым оператор управляет в режиме реального времени. По сути, это большая и мощная версия обычного FPV-дрона, которая способна поражать цели на расстоянии в 40-50 км, что значительно дальше, чем у простых камикадзе-дронов", - отмечал Forbes.

При этом отмечалось, что только 12% атак "Ланцетов" являются результативными.

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