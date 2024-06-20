Аналитик отметил, что такой случай стал первым задокументированным.

Сбитие российского "Ланцета" FPV-дроном является больше исключением, чем закономерностью, ведь в таких случаях важно мастерство и удача оператора. Об этом заявил главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире "Эспрессо".

"В любом случае речь не идет о том, что это абсолютно массовый такой случай, здесь исключение, которое вообще стало первым задокументированным, когда с помощью FPV-дрона поражается Lancet. Официально Украина использует дроны для того, чтобы проводить мониторинг воздушного пространства и отыскивать вражеские разведывательные БпЛА, и там как раз был зафиксирован сначала разведчик типа Zala. А Zala и Lancet обычно работают очень плотно, то есть один указывает на цели для другого. Очевидно уже на этом этапе началась деятельность по поднятию дронов для перехвата Zala, но появился в небе Lancet", - отметил эксперт.

Также он рассказал, что перехват "Ланцета" произошел на встречных скоростях. Это означает, что "Ланцет" летел со скоростью более сотни километров, поэтому у оператора FPV-дрона было мало времени, чтобы выйти на ту точку, где их траектории сойдутся.

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"Это действительно, во-первых, говорит об исключительном мастерстве оператора. Как мы видели, он поразил "Ланцет", обломки которого были найдены. С одной стороны есть прекрасное доказательство того, что такие перехваты возможны и также довольно логичный вывод, что в условиях, когда перехват напрямую зависит от таких вещей, как все же удача, плюс исключительно мастерство оператора, слаженность, потому что надо знать и получить точное указание - откуда, какая цель летит, какой у нее курс, какая высота, скорость, подгадать момент", - подчеркнул Катков.

По его словам, все может стать проще, если использовать современные технологии, к примеру, машинное зрение.

"Все это можно упростить, если мы будем говорить об использовании современных технологий вроде машинного зрения, когда дрон уже может самостоятельно обнаружить цель на небе и это отличный вариант, оператор будет только принимать решение об уничтожении, а уже компьютер рассчитывать точку встречи", - подытожил военный эксперт.

Уничтожение российской техники - последние новости

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что украинские военные перешли к систематическому уничтожению вражеских систем ПВО, которые находятся во временно оккупированном Крыму.

"Все это означает подготовку более эффективного применения дозвукового крылатого ракетного вооружения, а также создание условий, чтобы любая российская ядерная угроза была нивелирована в зародыше", - подчеркнул он.

Также стало известно, что на юге страны, а именно на Приднепровском и Ореховском направлениях ВСУ уничтожили вражеский "Панцирь" и два "Града". Кроме того, наши воины ликвидировали 5 наблюдательных пунктов армии РФ.

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