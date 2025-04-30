Как отметил Гетьман, важно, чтобы война была на территории РФ.

Военная необходимость в присутствии ВСУ на территории России была, есть и будет, заявил в интервью OBOZ.UA ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, говоря о ситуации в Курской области.

"Во-первых, одна из целей - создание буферной зоны. Во-вторых - это попытка связать относительно большие силы российских сил именно в этих регионах. Дело в том, что держать там позиционную оборону, то есть строить фортификации и находиться там на 1-й, 2-й, 3-й линии, как, например, у Покровска, нам не надо. Мы можем маневрировать. Маневрируя небольшим количеством, мы можем заставлять врага держать там большое количество войск. С военной точки зрения, это вполне понятно и выгодно", - объяснил он.

Также, как добавил Гетьман, важно, чтобы война была на территории России:

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"Пока мы не можем достичь мира на приемлемых для нас условиях, пока боевые действия продолжаются…".

Эксперт подытожил, что нахождение ВСУ на российской территории имеет как военный, так и политический смысл.

"Нельзя полностью разделять их, ведь война - это продолжение политики другими средствами. Если определенная военная операция имеет политическую целесообразность, это не означает, что она не имеет также военной целесообразности", - сказал он.

Операция ВСУ на территории России: актуальное

Напомним, ранее сообщалось, что, несмотря на заявления России, ВСУ остаются в Курской и Белгородской областях.

Данную информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля: "Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей".

Ранее в этот день Путин объявил о "полном освобождении" Курской области от ВСУ.

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