Военная необходимость в присутствии ВСУ на территории России была, есть и будет, заявил в интервью OBOZ.UA ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, говоря о ситуации в Курской области.
"Во-первых, одна из целей - создание буферной зоны. Во-вторых - это попытка связать относительно большие силы российских сил именно в этих регионах. Дело в том, что держать там позиционную оборону, то есть строить фортификации и находиться там на 1-й, 2-й, 3-й линии, как, например, у Покровска, нам не надо. Мы можем маневрировать. Маневрируя небольшим количеством, мы можем заставлять врага держать там большое количество войск. С военной точки зрения, это вполне понятно и выгодно", - объяснил он.
Также, как добавил Гетьман, важно, чтобы война была на территории России:
"Пока мы не можем достичь мира на приемлемых для нас условиях, пока боевые действия продолжаются…".
Эксперт подытожил, что нахождение ВСУ на российской территории имеет как военный, так и политический смысл.
"Нельзя полностью разделять их, ведь война - это продолжение политики другими средствами. Если определенная военная операция имеет политическую целесообразность, это не означает, что она не имеет также военной целесообразности", - сказал он.
Операция ВСУ на территории России: актуальное
Напомним, ранее сообщалось, что, несмотря на заявления России, ВСУ остаются в Курской и Белгородской областях.
Данную информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля: "Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей".
Ранее в этот день Путин объявил о "полном освобождении" Курской области от ВСУ.