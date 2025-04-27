Накануне Путин заявил об "освобождении" Курской области от ВСУ.

Бойцы Сил специальных операций (ССО) ВСУ продолжают успешно выполнять задачи в Курской области России.

Как сообщили в ССО, только в субботу, 26 апреля, группа 73-го центра на Курщине уничтожила целую группу военнослужащих 810-й бригады морской пехоты ВС РФ во время специальных действий.

"В результате операторы ССО также заставили двух вражеских военных сдаться в плен. Одного военнопленного воины ССО эвакуировали в безопасное место на носилках, а другой ковылял своими силами", - говорится в сообщении.

При этом в ССО показали видео работы бойцов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля заявил, что украинские военнослужащие остаются в Курской и Белгородской областях России:

"Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей".

Накануне в России отчитались об "освобождении" Курской области от ВСУ. Путин заявил о "полном провале авантюры" Украины, огромных потерях ВСУ, а также о созданных условиях для дальнейших действий российских войск "и на других важнейших участках фронта".

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