По словам аналитиков, оккупанты продвигаются в некоторых населенных пунктах.

Сейчас для ВСУ самой большой проблемой в Курской области является огневой контроль врага над всей логистикой украинских военных. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По словам экспертов, с января россияне накапливали свои возможности контроля передвижения ВСУ, но со стороны Украины не принимались нужные решения, чтобы решить эту проблему.

"В течение февраля она начала достигать своего пика, а наибольшие осложнения начались после потери Свердликово, которое пробовали восстанавливать тоже не лучшим продуманным образом", - отметили в сообщении.

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Аналитики добавили, что армия РФ имела возможность прорваться в Новенькое, нарастив определенную группировку и продолжает это делать, ведь чувствует предыдущий успех.

"Сказать, что они (оккупанты - УНИАН) имеют возможность легко закрепиться в селе нельзя, ведь там априори сложно это сделать из-за отсутствия села как такового, да и сама местность не способствует этому. Очевидно, будет принято решение о проведении стабилизационных мероприятий, потому что этот случай набрал даже публичную огласку, но чем это завершится и возьмет ли для себя противник принципиальной целью там закрепиться - покажет время. Ресурсы у кацапов для этого есть и они пытаются там обосноваться", - подчеркнули в DeepState.

Кроме того, эксперты сообщили, что оккупанты также продвигаются вдоль границы между населенными пунктами Журавка-Новенькое.

"Именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражения по логистике, которая проходит от Юнаковки в Суджу и состояние дел в том районе начало ухудшаться давно. Большое количество бойцов отмечает эту проблему и с этим необходимо что-то срочно делать, ведь последствия уже неприятны в виде поражений не одного десятка средств передвижения", - предупредили аналитики.

В DeepState подытожили, что враг продолжает накапливать силы в районе Свердликово и продолжает давить, поэтому по худшему сценарию армия РФ может выйти на окраины Суджи, хотя, как говорят эксперты, "огневым контролем они практически уже там".

Курская операция - последние новости

Ранее украинский командир роты БпЛА заявил, что северокорейские солдаты изменили тактику в Курской области. По его словам, теперь они передвигаются меньшими группами и пытаются атаковать ВСУ.

В то же время ветеран АТО Евгений Дикий объяснил, как ВСУ удается удерживать Курскую область. Он отметил, что украинские военные доминируют благодаря "маневровой" войне.

"У нас там такие сильные позиции, ведь мы смогли навязать тот тип войны, который для нас выгоден. Там не окопная война, вообще. Там нет линии фронта такой, как на Донбассе. Там война такая, которая была в начале 2022 года на Киевщине, Черниговщине, это очень маневренная война в лесистой местности", - отметил Дикий.

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