Потери в ВСУ есть, но они сравнительно небольшие.

Операцию Вооруженных сил Украины в Курской области можно назвать успехом. Об этом в эфире радио NV сказал народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко.

По его словам, как всегда на войне, есть потери.

"Это не легкая прогулка. Если сравнивать масштабные операции, которые проходят уже сейчас на территории Украины с 2022 года, то Курская даже по соотношению достигнутых целей и потерь достаточно успешна. Поверьте, когда эти потери когда-то покажут, то увидим, что наши воины сражаются там достаточно героически и врагу наносят гораздо больше потерь, чем получают сами. Хотя сейчас уже сложнее, чем в первые дни", - рассказал Костенко. Видео дня

Он отметил, что украинские воины делают в Курской области все для того, чтобы оттянуть на себя вражеские войска, перехватить инициативу и сделать так, чтобы было легче на других направлениях. При этом достаточно позитивно то, что президент Украины включился в историю ведения боевых действий.

"Мы раньше не так часто видели, когда президент заслушивал главнокомандующего. Вообще не видели", - сказал Костенко.

По его словам, это хорошая поддержка для всех воинов, потому что Сырский докладывает обо всех направлениях фронта. Рассказывая о местном населении, которое осталось в Курской области на территориях, которые сейчас контролируют ВСУ, Костенко отметил, что никакого сопротивления, как это происходило в Украине, не было.

"Никто там коктейли Молотова не делал", - рассказал он.

Зато, говорит Костенко, наши военные помогают, нет какого-то противодействия со стороны местного населения, в то же время пограничники и представители власти сбежали, часть людей выехала. При этом среди местных много людей, которые общаются на украинском языке.

Курская операция ВСУ - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении целей в Курской области РФ. Он сообщил о новом докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отметив, что речь шла о ситуации на фронте и мерах ее контроля.

Сырский доложил о новых деталях операции в Курской области. Зеленский отметил, что на утро есть очередное пополнение обменного фонда для нашего государства.

Вас также могут заинтересовать новости: