Что будет дальше сказать трудно, но у Сырского всегда неординарный подход, поэтому врага ждут еще неприятные сюрпризы.

Чтобы кардинально изменить ситуацию в Курской области, врагу надо собрать минимум 50 тысяч личного состава, а ему такой ресурс сейчас взять негде. Так оценил ситуацию на Курщине военный журналист, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Киев24".

"Ситуация на поле боя является очень динамичной, с одной стороны. А с другой стороны, ключевой фактор, который влияет на ход событий на территории Курской области, - это фактор ресурсов. Если российская армия сможет нарастить свою группировку войск на территории Курской области до уровня 50 тыс, то я думаю, что ситуация может в корне измениться. Но у российской армии по состоянию на сейчас нет таких ресурсов и их негде взять. За исключением вариантов, если враг полностью откажется от своих захватнических планов в отношении востока Украины", - сказал Селезнев.

Он отметил, что сейчас довольно активные боевые действия на востоке Украины, потому что российский диктатор Владимир Путин потребовал взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей.

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"Я не думаю, что Путин ради того, чтобы взять под контроль в кратчайшие сроки всю Курскую область, будет готов отказаться от своих захватнических планов в отношении нашего востока. Поэтому, думаю, в ближайшей перспективе мы будем видеть некое "тяни-толкай". Потому что очевидно, что у врага не будет достаточного количества ресурсов, чтобы блокировать расширение украинского фронта, вторжение на территорию Курской области, и соответственно, Силы обороны Украины имеют определенный комплект сил и средств, которые ограничиваются определенными рамками, за которые мы физически не сможем выйти", - прокомментировал бывший спикер Генштаба.

По его словам, сейчас вражеских сил и средств на территории Курской области не слишком много. Селезнев предполагает, что суммарно там может находиться сейчас до 20 тыс. личного состава.

"В любом случае перемещение вражеского войска продолжается", - отметил он, добавив, что даже разрушение трех мостов через реку Сейм не препятствует перемещению сил врага.

"Сейм не настолько полноводная река, чтобы россияне не смогли возвести понтонные мостовые переправы для перемещения собственного личного состава и военной техники. И кстати, первую понтонно-мостовую переправу они уже навели... Сейчас враг запускает механизм логистического обеспечения, механизм передислокации сил и средств в основном из Белгородской области", - отметил военный журналист. Он подчеркнул, что из Донецкой или Луганской области враг не имеет возможности забрать ресурсы, потому что те по полной задействованы в проведении наступательных операций. В то же время кое-что враг может забрать с юга нашей страны - с Херсонщины, Запорожской области.

"Но время для перемещения большого количества личного состава, техники, вооружения необходимо немалое. Речь может идти о неделях. К тому же, наши ВСУ уничтожают силы врага еще на этапе марша. Поэтому говорить об оперативном накоплении врагом ресурсов сейчас не стоит, потому что у него нет ни возможностей, ни ресурса для реализации этих миссий", - сказал Селезнев.

Относительно цифры в 50 тысяч он пояснил, что врагу нужно иметь как минимум в 3 раза больше ресурса, чтобы быть эффективным на поле боя для ликвидации украинского плацдарма. Сколько украинских военных задействовано в операции на Курщине неизвестно, озвучиваются разные цифры - от 6 до 20 тыс. В то же время известно, что уже сейчас украинская армия возводит оборонительные позиции - строит окопы, блиндажи, создает минные поля.

"Если наших сил и средств на территории Курской области находится примерно 12-15 тыс, то соответственно врагу нужно не менее 50 тыс для проведения контрнаступательных действий", - пояснил Селезнев.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий на Курщине он подчеркнул, что все будет зависеть от ресурсов.

"Что дальше? Я уверен в том, что генерал Сырский имеет определенные планы относительно дальнейших действий украинской армии. Где это будет происходить, доподлинно неизвестно. Об этом знает лишь небольшое количество военных должностных лиц. Но то, что у генерала Сырского в плане задумок всегда работает креативное мышление и достаточно оригинальные подходы - это факт. Поэтому, я думаю, впереди врага ждет еще немало неприятных сюрпризов", - отметил Селезнев.

Бои в Курской области: последние новости

Как сообщал УНИАН, утром 6 августа стало известно о прорыве границы со стороны Украины в Курской области РФ. В первые дни операции украинское военное командование ситуацию не комментировало.

12 августа от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стало известно, что украинская армия контролирует уже около 1 тысячи квадратных километров российской территории.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области РФ прежде всего призвана обезопасить украинское приграничье в районе Сумской области, которое подвергалось систематическим обстрелам с российской территории.

По оценке экпертов, операция ВСУ в Курской области является очень важной, поскольку несет России огромные репутационные потери, потому что показывает слабость путинского режима.

По словам соучредителя и исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, ее следствием, не исключено, будет притормаживание сближения с Тегераном и Пхеньяном.

Относительно последствий для Украины этой операции Жмайло отметил, что россияне точно не смогут не считаться с фактом переноса боевых действий на их территории, поэтому будут перебрасывать свои резервы.

Он подчеркнул, что очень важно, что мы не воюем с россиянами "лоб в лоб", а предпринимаем асимметричные действия, нестандартные шаги и ходы.

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