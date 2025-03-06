Дроны являются ключевой движущей силой для сдерживания врага.

Текущие боевые действия в Курской области боец 210 отдельного штурмового полка охарактеризовал, как маневренную оборону. В эфире телемарафона военнослужащий Алексей с позывным "Высокий" 210 отдельного штурмового полка отметил, что действия украинских защитников на территории Курской области РФ являются сдерживающим фактором.

По его словам, это нужно для того, чтобы враг не переносил свой огонь и боевые действия на территорию Украины, с целью ограждения от работы российских ДРГ и действий регулярной российской армии.

"Текущие боевые действия я мог бы охарактеризовать, как маневренная оборона. То есть, там где есть возможность мы конечно проводим контратакующие какие-то мероприятия, стараемся по тем участкам, где есть возможность, оттеснять врага, проводить какое-то контрнаступление и закрепляться на новых отбитых плацдармах. Но там, где натиск противника достаточно плотный, должны входить в оборону, сдерживать наступление и выжидать ситуацию, когда будет возможность продолжить наступательные действия. То есть, это больше маневренная оборона. Нельзя сказать, что это постоянное наступление или мы только в обороне сидим. Где есть возможность - наступаем, где нет возможности - держим фронт", - акцентировал "Высокий".

Видео дня

Он добавил, что оперативная обстановка на их локации довольно напряженная, но украинские защитники выполняют свою задачу в рамках поставленных задач. Военный подчеркнул:

"Действительно ситуация достаточно сложная, напряженная. Однако, наши военнослужащие свою боевую задачу выполняют, удерживают противника, держат его в пределах. Военное командование понимает, какие задачи надо выполнять, правильно доводится поставленная задача. То есть, все в пределах контроля, все выполняется подразделениями так, как было запланировано".

В условиях усиленного сопротивления противника, дроны являются ключевой движущей силой для сдерживания врага в Курской области. В частности, FPV-дроны позволяют максимально сохранять личный состав украинских сил и обеспечивают поражение малых групп, которыми россияне сейчас в основном работают на Курщине.

"Мы сейчас в основном используем летательные средства для уничтожения живой силы противника. Он проводит наступление малыми пехотными группами, накапливает группы, чтобы постоянно давить на наши позиции. Соответственно, FPV-дроны нацелены на уничтожение таких небольших маневренных групп противника", - рассказал он.

Военный добавил, что Россия тратит определенные средства на подготовку своей пехоты. Каждого своего бойца она должна научить, вооружить, одеть, накормить и отправить в бой. А если он будет ранен или погибнет, РФ потом будет также тратить свои средства на содержание семей противника.

"То есть, уничтожение вражеской пехоты в том числе, наносит ущерб государству-оккупанту. И наша задача, если это уже война на выносливость, наносить максимально урон противнику любыми доступными средствами. FPV в этом случае является достаточно дешевым и достаточно эффективным средством для поражения любых целей противника, особенно пехоты", - констатировал он.

Ситуация в Курской области

Как писал УНИАН, на Курском плацдарме российские войска пытаются с двух сторон атаковать позиции Сил обороны Украины. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, ситуация на левом фланге выглядит тревожной, противник пытается перерезать логистику ВСУ.

Также о сложной ситуации для Сил обороны Украины в Курской области говорил основатель и аналитик DeepState Роман Погорелый. Аналитик отмечал, что россияне сосредоточились на поражении украинской логистики, которая идет из Сумщины на Курщину

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ, полковник Вадим Сухаревский говорил, что Украина стремится опережать противника в современной войне с использованием беспилотников, используя искусственный интеллект, развертывая больше наземных беспилотных систем и испытывая лазеры для сбивания российских БПЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: