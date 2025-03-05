Если бы не беспилотники, все было бы намного хуже, заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ.

Вооруженные силы НАТО не готовы к современной войне с использованием беспилотников. Такое заявление сделал командующий Силами беспилотных систем ВСУ, полковник Вадим Сухаревский в интервью Reuters.

По его словам, Украина стремится опережать противника, используя искусственный интеллект, развертывая больше наземных беспилотников и испытывая лазеры для сбивания российских БПЛА.

"Это просто элементарная математика. Сколько стоит ракета, которая сбивает "шахед"? И сколько стоит развернуть корабль, самолет и систему ПВО, чтобы по нему стрелять?" - акцентировал Сухаревский.

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Ощутимая разница в стоимости дронов и ракет ПВО делает использование последних крайне неэкономичным, отметили в Reuters.

"Сейчас даже главнокомандующий Вооруженными силами Украины говорит, что более 60% целей уничтожаются беспилотниками, - сказал Сухаревский. - Единственный вопрос в том, как будет развиваться тактика их использования, и, исходя из этого, технологический аспект".

По словам полковника, сейчас его подразделения используют БПЛА-матку, который может нести два FPV-дрона на расстояние до 70 километров. Кроме того, он отметил, что на передовой в Украине работают тысячи беспилотных наземных транспортных средств, а это означает, что для отправки в опасные районы требуется меньше солдат.

Сухаревский признал, что Украина не в состоянии полностью удовлетворить потребность подразделений ударных беспилотников в боеприпасах, которые обычно поставляются отдельно к дронам. Вместе с тем, по его словам, некоторые подразделения начали производить свои собственные боеприпасы.

"Если бы не беспилотники, все было бы намного хуже. Беспилотники - это то, что позволяет нам давать асимметричный ответ, когда враг больше, сильнее и атакует", - констатировал командующий.

Производство дронов в Украине

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует существенно нарастить производство боевых дронов в 2025 году:

"В прошлом году было изготовлено более одного миллиона, в этом году наша цель - более 2,5 миллионов боевых дронов для наших Вооруженных сил. Над этим работают более 500 украинских компаний".

По словам премьера, возможности украинского оборонного комплекса выросли до 35 миллиардов долларов в год.

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