Попович отметил, что сейчас россияне не могут атаковать на нескольких направлениях одновременно, как они это делали еще несколько месяцев назад.

Российские оккупанты пытаются с двух сторон атаковать позиции Сил обороны Украины на Курском плацдарме. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Сейчас ситуация на левом фланге является тревожной. Они пытаются перерезать логистику. То, что происходило на прошлой неделе в Сумской области - это в свете этих попыток перерезать логистику. Эта трасса идет из Сумской области в Суджу. И с помощью которой осуществляется обеспечение наших войск в Курской области. Эта трасса находится под постоянным воздействием дроновых атак. Враг пытается либо перерезать эту трассу, либо вообще отделить наш плацдарм в Курской области от границы с Украиной", - сказал Попович.

Он также рассказал о ситуации на Купянском направлении. По словам обозревателя, там враг пытается продвигаться и давит на сам Купянск с трех сторон.

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"Это логистический хаб и в случае захвата этого города враг будет угрожать непосредственно северу Донецкой области. Поэтому там надо ожидать продвижений. Эти угрозы уже существуют который месяц", - рассказал Попович.

В то же время эксперт отметил, что сейчас россияне не могут атаковать на нескольких направлениях одновременно, как они это делали еще несколько месяцев назад. Поэтому оккупанты вынуждены выбрать себе одно направление, которое по их мнению будет наиболее перспективным. Попович отметил:

"Есть информация, что они могут перебрасывать войска на этот треугольник - Торец-Часов Яр-Константиновка. Чтобы начать наступление на Константиновку. Если говорить о Торецке, то была информация, что нам удается продвигаться в остатках этого города. Даже была информация, что нам удалось выйти в центральную часть города. И определенные части армии РФ могут оказаться в окружении. Но это ситуация уличных боев, она динамична и изменчива".

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне аналитики DeepState рассказали, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в районе Покровска. Он также отметил, что у россиян там сейчас есть проблемы с логистикой. Отмечается, что врагу там сложно осуществлять какие-то ротации, медицинские эвакуации, поставляли провизию и боеприпасы.

В то же время они отмечают сложную ситуацию для Сил обороны Украины в Курской области. Отмечается, что оккупанты контролируют всю логистику украинских защитников в том районе.

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