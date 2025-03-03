Враг, по сути, контролирует всю логистику, которая идет с Сумщины на Курщину, говорит Роман Погорелый.

Враг наращивает попытки перерезать логистику Вооруженных сил Украины, выполняющих задачи на территории Курской области РФ. Об этом рассказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире Киев24, говоря о ситуации на пограничье Сумщины, где недавно вражеская армия смогла даже пересечь границу, но все же была отброшена нашими защитниками.

"Сейчас ситуация там очень сложная, потому что враг сосредоточился на поражении нашей логистики. И он по сути контролирует всю логистику, которая идет у нас с Сумщины на Курщину. В частности, это дорога из Юнаковки в Суджу. Сейчас враг сосредоточил свое внимание вдоль границы между Журавкой и Новеньким. Там продолжаются боевые действия", - отметил Погорелый.

По его информации, Силы обороны Украины пытаются сдержать врага, чтобы он там не закрепился, не накапливался. И именно из того района, который россияне пытаются понемногу брать под контроль, осуществляется поражение логистики ВСУ, добавил Погорелый.

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"Московиты все же пытаются чаще пробираться в село Новенькое. Там закрепиться сложно, потому что там тяжелая местность. Села как такового нет, по сути, это "село на два дома". И врагу там трудно закрепиться, и местные тропы не очень благоприятны для этого. Но, несмотря на это, они все равно пытаются туда пролезть, закрепиться, накапливаться. И соответственно именно из того района хотят взять под огневой контроль логистику и выйти на КПП Суджа, по сути, куда осуществляется перемещение наших сил", - рассказал Погорелый.

Он оценивает ситуацию как "достаточно критическую". При этом отметил, что она начала развиваться в январе:

"Сейчас она набирает свой пик. И если с этим ничего не сделать, то у нас будут очень огромные последствия".

Аналитик пояснил, что если военные останутся на Курщине без снабжения, то удержаться им там будет трудно. Говорит, уже сейчас по всему, что едет в район Курщины для ВСУ, осуществляется поражение.

"Там невозможно нормально двигаться. Враг продолжает попытки полностью перерезать логистику, и с этим необходимо срочно что-то делать", - сказал аналитик.

Более того, как заметил Погорелый, россияне также пытаются давить на западной части Курской группировки - населенный пункт Погребки и ниже к Свердликовому.

"Это находится под давлением, под какими-то продвижениями врага. Наши Силы обороны пытаются это все сдержать, хотя это дается очень сложно, учитывая ту же логистику, которая идет очень сложно и очень медленно", - рассказал он.

Ситуация на Сумщине: последние новости

Российская оккупационная армия 25 февраля пересекла границу с Украиной на Сумщине, однако была отброшена. Но бои на этой территории продолжались.

По словам спикера Генштаба ВСУ Дмитрия Лиховия, 25 февраля противник пошел на штурм участка границы в районе населенного пункта Новенькое в Сумской области силами до двух механизированных отделений. Россиянам удалось пересечь государственную границу Украины, однако они были блокированы и отброшены на территорию РФ.

Лиховой сообщил, что в дальнейшем российские войска продолжают попытки штурмовых действий пехотными группами. Он также добавил, что Силы обороны принимают меры, чтобы не допустить перерезания врагом украинской логистики.

1 марта в DeepState заявили, что для ВСУ самой большой проблемой в Курской области является огневой контроль врага над всей логистикой украинских военных. По словам экспертов, с января россияне накапливали свои возможности для контроля передвижения ВСУ, но со стороны Украины не было нужных решений, чтобы решить эту проблему.

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