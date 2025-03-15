Военные и аналитики опровергают заявления Путина и Трампа об окружении украинских сил в регионе.

Россия не окружала тысячи украинских военных в Курской области, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Forbes.

"Просто сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными и в очень плохом и уязвимом положении", - написал Трамп большими буквами в социальных сетях в пятницу.

Этим заявлением Трамп отреагировал на эвакуацию около 10 000 украинских военных, которые покинули позиции в Курской области в понедельник или вторник. Несмотря на сообщения Трампа, украинские войска не были окружены.

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"Это ложь", - заявил Кригсфоршер, оператор украинских беспилотников, который участвовал в боях под Курском.

"Наша команда хорошо понимает ситуацию в Курске", - отметил Татаригами, основатель аналитической группы Frontelligence Insight. "Окруженных нет".

Летом сильные украинские войска вторглись в Курск с целью захвата части российской земли, которую украинский президент Владимир Зеленский мог бы впоследствии обменять на территории, оккупированные Россией.

Это наступление длилось полгода, до 25 февраля, когда элитная российская группа беспилотников "Рубикон" начала серию атак на линии снабжения, которые поддерживали украинские силы в Судже.

С применением новейших тактик беспилотников, по словам аналитика Эндрю Перпетуа, "Рубикон" быстро уничтожил сотни украинских машин, фактически блокируя поставки для украинских бригад в Курской области.

Через две недели, в понедельник или вторник, выжившие украинские войска покинули Курск, оставив технику, но спасая тысячи жизней.

"Отступление было в целом организованным, хотя иногда и хаотичным", - отметил Татаригами. "Угрозы окружения не было, и никакие доказательства этого не подтверждают".

Почему Трамп заговорил об окружении?

Трамп, ложно заявив об окружении тысяч украинцев, фактически повторяет позицию Путина накануне возможных переговоров о прекращении огня.

После двухнедельного спора, вызванного пресс-конференцией 28 февраля, во время которой Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс критиковали Зеленского за недостаточную благодарность за помощь США, Киев и Вашингтон, в конце концов, согласились на основные условия потенциального 30-дневного прекращения огня.

Москва должна согласиться с этими условиями или выдвинуть свои требования. Трамп сообщил, что переговоры с Путиным проходят успешно и что война может скоро завершиться.

Однако Трамп, кажется, базирует свои первоначальные дискуссии на ложной информации о том, что Россия фактически держит в заложниках тысячи украинских военных в Курской области. "Я настойчиво просил президента Путина спасти их жизни", - написал Трамп.

Но в Курской области уже нет многотысячного украинского войска. Они покинули это место несколько дней назад, несмотря на утверждение Путина.

"Разумно полагаться на данные разведки, - советует Татаригами, - а не на слова Путина".

Заявление Трампа о Курщине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 марта, президент США Дональд Трамп сообщил, что вчера провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как утверждал Трамп, в Курской области в полном российском окружении находятся тысячи украинских военнослужащих. В этой связи, президент США настойчиво просил российского диктатора Путина "пощадить их жизни".

Впоследствии украинский Генштаб заявил, что угроза окружения Сил обороны Украины в Курской области отсутствует.

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