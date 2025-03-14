Россияне ради давления на Украину и партнеров распространяют ложные сообщения о якобы "окружении" украинских подразделений в Курской области.

Угроза окружения Сил обороны Украины в Курской области отсутствует. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Сообщения о якобы "окружении" противником украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров", - отмечается в сообщении.

В то же время, отмечается, что ситуация за сутки существенных изменений не претерпела. Боевые действия в операционной зоне группировки войск "Курск" продолжаются.

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"Подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области", - говорится в сообщении.

Также сказано, что украинские воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия.

При этом, с начала текущих суток на Курском направлении происходило 13 боевых столкновений.

"Угроза окружения наших подразделений отсутствует", - отмечается в сообщении.

В сводке Генштаба по состоянию на 16:00 было сказано, что за текущие сутки враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, и совершил 98 артиллерийских обстрелов.

Заявление Трампа о Курской области

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 марта, президент США Дональд Трамп сообщил, что вчера провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как утверждал Трамп, в Курской области в полном российском окружении находятся тысячи украинских военнослужащих. В этой связи, президент США настойчиво просил российского диктатора Путина "пощадить их жизни".

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