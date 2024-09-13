Результатом этой работы стал один уничтоженный российский солдат и двое раненых.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ показали кадры, как устроили засаду на российских оккупантов на территории Курской области РФ.

"Это видео снято в Курской области - одна из немногих возможностей увидеть изнутри, как работают наши боевые группы на территории противника. Во время работы на Курщине воины одного из подразделений Сил специальных операций организовали засаду на бойцов противника", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Отмечается, что результатом этой работы стал один уничтоженный российский солдат и двое раненых.

"Боевая группа ССО Украины выполнив задание отступила без потерь", - отметили военные.

Операция ВСУ в Курской области

Как сообщал УНИАН, операция Сил обороны Украины в Курской области отвлекла российских оккупантов от наступательных действий на Покровском направлении. Украине удалось построить управление войсками так, что враг этого не смог увидеть, считает военный эксперт Петр Черник.

"На этот раз мы смогли построить свое скрытое оперативное управление войсками так, что враг этого не смог увидеть. Это очень важно. Еще один принципиальный момент - вспомним, как враг зашел в Херсонскую область, и как повело себя наше население, у нас был массовый всплеск гражданского сопротивления", - заявил он.

В то же время, как отметил Черник, среди россиян никакого сопротивления не было и нет. "Это еще раз свидетельствует о том, насколько рабский менталитет имеет их население".

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