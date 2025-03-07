Российские войска могли воспользоваться паузой в предоставлении Украине американских разведданных, чтобы прорвать оборону ВСУ.

Курская операция ВСУ находится под угрозой после того, как российские войска прорвали оборонительную линию Украины в районе российского города Суджа. Если ситуация продолжит ухудшаться, в течение двух недель украинским солдатам могут приказать выйти из Курской области, сообщает New York Post.

Отмечается, что российские войска могли воспользоваться паузой в предоставлении Украине американских разведданных, чтобы прорвать оборону ВСУ. Россияне стали чаще наносить удары беспилотниками и планирующими бомбами.

"Мы можем подтвердить, что количество атак увеличилось с использованием планерных бомб, "Шахедов" и других беспилотников", - рассказал журналистам заместитель командира батальона радиоэлектронной борьбы 15 отдельной бригады артиллерийской разведки Александр Кабанов.

Видео дня

Другой украинский военный поделился с журналистами, что россияне на багги могли прорваться через две или три украинские позиции на Курщине.

"За этими позициями земля была пустой, поэтому они совершили стремительный рейд - прикрытый артиллерией и беспилотниками с тыла - и отрезали эту часть", - объяснил он.

В издании добавили, что в эту же ночь РФ запустила 194 беспилотника, что является вторым самым массовым показателем с начала полномасштабной войны.

По словам украинских военных, которые пожелали остаться анонимными, командование может досрочно завершить Курскую операцию и вывести войска из региона уже через две недели. Они подчеркнули, что это связано с угрозой окружения врагом.

Кабанов отметил в разговоре с журналистами, что Курская операция оказалась очень эффективной. Он заявил, что ее внезапность позволила совершить прорыв и захватить значительную территорию за короткое время.

"Противник в ответ перебросил значительные силы и средства и смог замедлить, а затем и остановить продвижение Сил обороны Украины", - добавил Кабанов.

Заместитель командира батальона считает, что Курская операция отвлекла российские силы и замедлила их продвижение в стратегически важных районах. Тем не менее он признал, что она также отвлекла критически важные украинские силы от этих боев.

"Возможно, ожидался больший эффект... Но победой Украины стало политическое и психологическое воздействие Курской операции на Путина. Захват Суджи - это достижение, определенная демонстрация силы и возможностей. Но достигло ли это чего-то в долгосрочной перспективе? Как мы видим - нет", - отметил Кабанов.

Другие украинские военные рассказали журналистам, что считают Курскую операцию "политическим решением". По их словам, эта операция приводит к большим потерям и не стоит того, чтобы продолжать ее.

"По сравнению с другими районами и столкновениями очевидно, что для России вопрос вытеснения наших войск из Курской области имеет принципиальное значение, поэтому интенсивность боевых действий и количество задействованных сил и средств высоки", - поделился Кабанов.

Американский военный ветеран и стратег Пол Швеннесен, который ранее участвовал в боях в Курской области в составе украинских войск, заявил в разговоре с журналистами, что отступление с территории РФ будет для Украины "в основном моральным поражением".

"Позиция для переговоров фактически спорная, поскольку мирное урегулирование в любом случае крайне маловероятно", - объяснил он.

Ситуация в Курской области - что известно

Ранее издание Politico писало, что украинские войска могут отступить с Курской области, чтобы избежать окружения. Отмечается, что украинские солдаты рискуют оказаться в окружении врага, если командиры примут решение слишком поздно.

Кроме того, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказывал, как ВСУ удается сдерживать 80-тысячное элитное войско РФ на Курщине. По его мнению, призывы "давай выводить ВСУ с Курщины!" - это враждебное ИПСО, потому что россиянам надо вернуть Курскую область.

Вас также могут заинтересовать новости: