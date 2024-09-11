Враг переправил технику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки.

Российские войска начали активные штурмовые действия в Курской области РФ. Об этом сообщил проект DeepState.

"Действительно, ситуация на левом фланге нашей группировки на Курщине ухудшилась. Кацапы начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один удар противника состоялся из Коренево, которое потеряли недавно. Оккупанты двинулись на населенный пункт Снагость.

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"Многие эксперты, особенно на западе, начали активно форсить тему с котлом aka "бойлер" для кацапских войск в Глушковском районе. В один день вдруг реку Сейм начали считать за дружественное подразделение, которое воюет против кацапа", – добавили в DeepState.

Впоследствии в проекте показали движение колонны РФ из Коренево в направлении Снагости.

"Движение бронированной колонны пид**в из Коренево в направлении Снагости, а также активные боевые действия в последней. Ситуация уточняется", – говорится в сообщении.

Операция ВСУ в Курской области РФ

Операция Сил обороны Украины в Курской области РФ продолжается более месяца. За это время под контроль украинских защитников перешли сотни квадратных километров вражеской территории, в частности – районный центр Суджа.

Министр обороны Великобритании Джон Гили, комментируя события в Курской области РФ, заявил, что эта операция украинских сил разоблачила уязвимость передовых сил РФ и продемонстрировала способность Украины осуществлять неожиданные стратегические удары. Он подчеркнул, что чем дольше украинские военные удерживают позиции в Курской области РФ, тем слабее становится кремлевский правитель Владимир Путин.

Между тем представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области России не ведет к возможности обмена каких-то территорий.

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