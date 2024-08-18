Благодаря операции украинцев, произошло нарушение логистики врага на Курском направлении, отметил эксперт.

Курская операция, которая заставила врага, если не оттянуть свои силы из Украины, то использовать резервы, которые готовила для сентябрьского усиления наступления, не является конечной.

Об этом сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона. "Курщина - это одна из военных операций, которая призвана уменьшить давление врага на Покровском и не только направлениях", - отметил он. При этом выразил убеждение, что Курская операция, которая нас удивила и является удачной, это еще не все хорошие новости. "Склоняюсь к мысли, что это не конечная военная операция такого плана против врага", - подчеркнул Тимочко.

По его словам, недаром гауляйтер Запорожской области призвал российского диктатора Владимира Путина не перетягивать подразделения из оккупированной части региона. Тимочко отметил, что благодаря Курской операции, враг будет вынужден перетягивать если не регулярные военные боевые подразделения, которые сейчас на юге и востоке Украины, то точно резервы, которые могли бы зайти в Украину для продолжения штурмов и боев.

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"На Курщину им надо будет подтянуть, по разным подсчетам, от 50 до 100 тысяч. Если считаем, что враг в Украине сконцентрировал максимум 600 тысяч, то это означает, что он вынужден будет те резервы, которые готовил для штурмов в Украине бросать на Курщину. То есть те самые сентябрьские подразделения, которые должны были с подготовкой идти воевать на юг и восток Украины поедут воевать на Курщину", - сказал он.

При этом добавил, что благодаря операции, произошло нарушение логистики врага на Курском направлении, что серьезно повлияет на весь ход боевых действий на линии фронта. "Здесь еще вопрос на сколько к тому времени продвинутся Вооруженные силы Украины в Курской области. Каждый день, когда растет линия фронта, это обусловливает те вызовы перед российской армией, к которым она не готова. Ход событий на Курщине будет серьезно влиять на ход боев в ближайшей перспективе на юге и востоке Украины", - подчеркнул Тимочко.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ напомнил, что для Путина важно занять Донецкую и Луганскую область, потому что у него был расчет тогда выходить на какие-то переговоры, показав российскому обществу, что один из этапов их войны якобы имеет успех. По его словам, основная цель врага не Покровск, а вся Донецкая область. "Даже если враг находится в 10 км от Покровска, то ему еще надо их пройти - на этом направлении они продвигаются 500 метров в сутки и то не всегда, поэтому быстрого успеха россиян не будет на этом направлении", - подчеркнул Тимочко.

По его словам, Курская операция призвана уменьшить натиск врага на восточном и южном направлениях, чтобы не было подтягивания туда значительных резервов. Он добавил, что есть надежда, что скоро мы увидим истребители F-16 в действии, и будут результаты по всей линии фронта.

В центре внимания война в Украине - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины за последние дни взяли под контроль еще ряд населенных пунктов в Курской области.

Как сообщал Институт изучения войны, 16 августа Силы обороны продвинулись на юго-восток от города Суджа. В частности, по данным российских милблогеров, речь идет о том, что они продвинулись на восток от поселка Мирное и на юг от Спального, которые расположены рядом с этим городом. Также геолокационные снимки указывают на активность наших военных в пределах поселка Борки на юго-восток от города.

По словам милблогеров, боевые действия продолжаются к северу от Суджи возле Русского Поречного, к востоку от него возле Агронома и на юго-восток вдоль линии Гирьи-Камышное-Крупец-Спальное.

Минобороны России заявляло, что российские войска отразили бронетанковую атаку ВСУ в направлении Гордеевки и штурмы к западу от Анастасиевки и к юго-востоку от Каучука.

Обнародованные 15 и 16 августа геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские войска продолжают действовать на всей заявленной максимальной границе продвижения украинских войск в Курской области, в частности вблизи Суджи. Кроме того, аналитики пишут о разрушении ВСУ двух мостов в Глуховском районе.

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