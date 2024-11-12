Сейчас для обеспечения украинских защитников всем необходимым выстроены другие логистические маршруты вместо тех, которые могут быть затоплены.

Оборону Курахово подготовили к возможному сценарию с подрывом россиянами плотины. Об этом сказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире Radio NV.

Он заявил, что сейчас для обеспечения украинских защитников всем необходимым выстроены другие логистические маршруты вместо тех, которые могут быть затоплены в результате подрыва плотины.

"Расчет россиян здесь очень прост. Фактически есть попытка создать определенную панику у наших защитников Курахово с тем, что логистика ухудшится из-за того, что вода разольется и, соответственно, будут затоплены несколько главных дорог и, в связи с этим, логистика ухудшится. И это должно было бы, по расчету россиян, побудить нас быстрее оставить Курахово. Но они глубоко ошибаются. Наши силы обороны были готовы к такому развитию событий. Выстроены другие пути обеспечения, другие логистические маршруты. И поэтому это не повлияет на устойчивость нашей обороны", - отметил Кузан.

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По его словам, о таких намерениях россиян было известно нашему командованию на этом направлении.

"Поэтому оборона Курахово продолжается. И, как мы видим, по цифрам, эффективно. Это не только о живой силе врага, но и о боевой бронированной технике - это более 80 единиц, это невероятно высокие показатели. И одни и другие цифры - они сопоставимы только с началом военной кампании зимой-весной 2022 года. Только тогда россияне несли такие ощутимые потери", - подчеркнул эксперт.

Кузан также прокомментировал продвижение россиян в Донецкой области и тактику наших защитников:

"Я бы не считал какие-то их успехи (в продвижении - УНИАН) в километрах, потому что эти достижения являются минимальными. И в условиях такой широкой серой зоны, то есть там, где нет позиций ни одной из сторон, где скорее действуют FPV-дроны, вообще дроны со сбросами, артиллерия - в таких условиях говорить о каком-то продвижении, которое бы хоть как-то было значимым на фронте, просто-напросто не приходится".

По его словам, у россиян еще будут там продвижения, но это сознательная стратегия, выбранная нашим командованием для того, чтобы сохранить наш личный состав, подпустить противника, нанести ему максимальное поражение и на пути этого поражения растянуть его логистику.

"Как мы видим по результатам, пока это делается правильно. То есть основные наши рубежи обороны держатся и продвижение на направлениях не создают угрожающей ситуации по всему фронту. И это самое главное на сегодня", - резюмировал Кузан.

Удар по плотине Кураховского водохранилища - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера в сети начала распространяться информация, что оккупанты разрушили Терновскую дамбу Кураховского водохранилища.

Впоследствии информацию подтвердил председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин. Он отметил, что россияне повредили плотину и нанесенный удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как в Донецкой области, так и на Днепровщине.

По данным Филашкина, уровень воды в реке поднялся на 1,2 метра по состоянию на вчерашний день, подтоплений жилья не было зафиксировано. Председатель ОГА отметил, что уровень воды в реке будут мониторить и в дальнейшем, власть готова к любому развитию событий.

Как известно, враг больше всего атакует сейчас на Кураховском и Покровском направлениях. По информации военного эксперта, председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, всего на Покровско-Кураховском направлении находится 60-70 тысяч российских военных. По его словам, для наших защитников "сложность удержания территорий высока".

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