По словам эксперта, РФ будет пытаться максимально занять территории под любые политические вызовы в мире.

Всего на Покровском направлении, включая и Кураховское, находится 60-70 тысяч российских военных. Сейчас Покровск является для российского диктатора Владимира Путина политическим направлением, а не только военным. Такое мнение высказал военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Украинского радио".

"Здесь даже не вопрос в противопоставлении количества военных или попытке удерживать территории до последнего. Несколько факторов будет влиять на ситуацию. Это разрушения, которым будет подвергаться территория. Территория удерживается войсками до того момента пока ее можно использовать в пользу. Это дает возможность сохранять жизнь личного состава и технику. Если территория разрушается до такого уровня, что там невозможно держать оборону, когда ресурс, который задействуется для ее обороны несет потери в разы больше, чем выгоды от территории, конечно войскам приходится отступать", - объяснил он.

По его словам, несмотря на все усилия украинских военных, трудно сказать, как будут развиваться события в дальнейшем.

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"Покровск - это для Путина политическое направление, а не только военное. Поэтому сложность удержания территорий здесь чрезвычайно высока. Несмотря на все усилия наших бойцов, сложно сказать, как будет происходить ход событий в дальнейшем. В Америке состоялись выборы и она формирует свою политическую стратегию. Китай также. Поэтому Россия будет пытаться максимально занять территории под любые политические вызовы, которые ее могут ждать в ближайшем будущем", - считает Тимочко.

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В то же время Иван Тимочко заявил, что Курская операция ВСУ неправильно воспринимается в украинском обществе. По его словам, настоящей целью таких боевых действий было показать слабость России.

В свою очередь народный депутат Роман Костенко отметил, если война приостановится, то Россия все равно через некоторое время возобновит боевые действия. Он отметил, что ему не нравятся те сигналы, которые сейчас поступают из США.

"Это такие сигналы, которые означают, что администрация Байдена понимает, что могут быть проблемы, какие-то ходы Трампа, которые будут не в пользу даже их политики (в отношении Украины - УНИАН). Если они нам помогали, но не в полной мере, то такое впечатление, они ожидают, что вообще все будет плохо. Поэтому, эти сигналы мне не нравятся. А в целом будем оценивать, когда Трамп уже зайдет на должность", - отметил Костенко.

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