Эксперт Павел Нарожный считает, что разрушение плотины может упростить оккупантам наступление на Курахово.

Разрушение плотины Кураховского водохранилища в Донецкой области является частью операции россиян по наступлению на Курахово. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный эксперт Павел Нарожный.

"Кураховское водохранилище расположено с севера от Курахово. Оно закрывало один фланг. Смогут ли они (россияне - УНИАН) полностью его осушить и через него пройти - у меня есть сомнения. Но, возможно, это поможет им подойти ближе, устроить артиллерийские обстрелы и упростит наступление на Курахово", - сказал Нарожный.

Он отметил, что это довольно циничное действие со стороны оккупантов, потому что из-за подрыва плотины могли пострадать люди - гражданские жители этих районов.

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"Но это все часть операции по наступлению на Курахово", - подчеркнул эксперт.

Разрушение дамбы Кураховского водохранилища - что известно

Утром 11 ноября в сети начала распространяться информация, что оккупанты разрушили Терновскую дамбу Кураховского водохранилища (расположена недалеко от с. Старые Терны). Это произошло в результате российского обстрела.

Позже информацию подтвердил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он отметил, что россияне повредили плотину и нанесенный удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как в Донецкой области, так и на Днепропетровщине.

По данным Филашкина, по состоянию на 16:00 понедельника, уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилья не было зафиксировано. Председатель ОВА отметил, что уровень воды в реке будут мониторить и в дальнейшем.

Как известно, враг больше всего атакует сейчас на Кураховском и Покровском направлениях. По словам военного эксперта, председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, всего на Покровском направлении, включая и Кураховское, находится 60-70 тысяч российских военных. Он отметил, что, несмотря на все усилия украинских военных, трудно сказать, как будут развиваться здесь события в дальнейшем.

"Сложность удержания территорий высокая", - сказал Тимочко о ситуации на Кураховском направлении.

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