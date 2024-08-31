Некоторые высокопоставленные офицеры, которые были на секретном совещании у главкома, подумали, что он блефует, чтобы напугать россиян.

План украинского главнокомандующего Александра Сырского по наступлению на Курскую область РФ удивил россиян - и его собственные войска тоже.

Как пишет The Wall Street Journal, в конце июля Сырский собрал высших офицеров на тайное совещание, где обнародовал дерзкий план восстановить военные усилия страны, которые ослабли. Генерал сказал, что украинская армия "поменяется ролями с Москвой", начав первое широкомасштабное вторжение в Россию со времен Второй мировой войны.

"Это рискованно, но смело"

Один из присутствующих, начальник штаба 61-й механизированной бригады, сказал, что его первой реакцией был шок.

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"Куда мы идем?", - вспоминал о своих мыслях подполковник Артем Холодкевич.

Наглая операция ошеломила Россию, когда 6 августа ВСУ преодолели слабую оборону границы и быстро захватили около 100 городов и сел в Курской области. Вторжение смутило диктатора Владимира Путина, подняло моральный дух украинцев после года жестокой оборонительной войны и показало США и другим сторонникам, что украинцы еще способны бороться.

"Мы развеяли миф о том, что Россия - непобедимая страна. Мы сделали то, чего никто не делал 80 лет", - сказал Холодкевич.

Операция привлекла внимание к Сырскому. 59-летний кадровый военный офицер столкнулся со сложным предложением, когда пришел на должность в феврале. Он сменил популярного генерала Валерия Залужного, и с тех пор в основном пытался вести войну на истощение против гораздо более крупного врага.

Вторжение перевернуло нарратив войны, вернув Украину к наступлению. Но успех операции в конце концов будет определяться тем, приведет ли она к длительным достижениям или большим потерям на поле боя, принесет ли политические дивиденды, укрепит ли позицию Украины на любых будущих мирных переговорах.

Уже четвертую неделю вторжение продолжает приносить успехи, несмотря на то, что Россия прислала подкрепление. По меньшей мере 2000 российских военных заблокированы у реки, а неоднократные попытки помочь им с помощью понтонных мостов потерпели неудачу, говорят украинские военные.

Некоторые военные стратеги и солдаты поставили под сомнение Курскую операцию, утверждая, что Сирский направляет драгоценные резервы живой силы и техники на новый фронт, в то время как Россия пользуется изношенными оборонительными линиями Украины на восточном фронте, чтобы продвигаться вперед. Россия вывела несколько тысяч войск из Украины в ответ на вторжение, но усилила нападения на свою главную цель - Покровск.

Другие одобрили этот шаг, сказав, что Украине нужно изменить импульс войны. Украина не могла позволить себе просто пытаться выиграть время, бросая больше людей на линии обороны, сказал американский генерал в отставке Бен Ходжес.

"Ни у кого нет достаточно ресурсов, чтобы сделать все. Вам постоянно приходится принимать решения относительно приоритетов, где принять риск", - сказал он.

Эта операция также является смелым шагом для президента Владимира Зеленского, который оказался в ловушке между медленным, но неустанным продвижением России, которая хочет взять под контроль Украину, и нежеланием Запада предоставить достаточное количество оружия, чтобы вернуть российские достижения.

"Он увидел, что только один актер может изменить статус-кво. Это рискованно, но смело", - сказал Мик Райан, военный стратег и генерал-майор австралийской армии в отставке.

Во вторник Зеленский заявил, что планирует поехать в США в сентябре, чтобы представить мирный план, который был частично вызван положительной динамикой вторжения.

Генерал, который может действовать "необычно, внезапно"

Сырский имел неоднозначную репутацию среди украинских военных. Его строгий стиль контрастирует с его предшественником. Сырский руководил обороной Киева в начале 2022 года и успешным контрнаступлением на северо-востоке Харьковской области осенью того года. Но некоторые обвинили его в больших потерях во время обороны Бахмута, который Россия захватила в мае 2023 года после месяцев жестоких боев.

Курская операция завоевала всеобщую похвалу за ее спланированность, секретность и скорость. Аналитики и украинские офицеры утверждают, что Сырский, очевидно, сделал выводы из неудачного контрнаступления Украины летом 2023 года, когда Украина консультировалась с США и другими западными партнерами, развертывала новосформированные бригады и телеграфировала свои планы с помощью видео и публичных комментариев.

Лишь небольшое количество старших офицеров приняло участие в совещаниях под руководством Сырского, чтобы выработать детальные планы вторжения. Сырский привлек закаленные в боях подразделения, такие как 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады, чтобы возглавить вторжение, и не сообщал США о планах.

В то время как прошлогоднее контрнаступление было направлено на самые сильные укрепления России на юге, на этот раз Сирский выбрал цель, которую Москва считала неприкосновенной.

"Сильная сторона Сырского в том, что он генерал, который может действовать нестандартно, внезапно, неожиданно для врага. Он знает, что мы не имеем паритета и не можем идти друг к другу, поэтому он использует хитрость и любое преимущество, которое мы имеем", - сказал Сергей Череватый, бывший советник Сырского по коммуникациям.

Прорыв российских рубежей, отрезание войск

До июльской встречи Сырского со старшими офицерами подразделений, отобранных для операции, военнослужащие 61-й бригады провели месяцы, тренируясь на востоке для того, что, как предполагали офицеры, будет еще одним оборонительным боем. Даже после того, как генерал объявил, что они пойдут в Россию, Холодкевич считал, что это может быть просто блеф, чтобы обмануть россиян.

Переброска 61-й бригады с востока сопровождалась кампанией дезинформации, которая указывала на то, что они направлялись в Волчанск. Вместо этого бригада была во второй волне украинских войск, которые атаковали Курскую область 7 августа. Когда штурмовые отряды на быстроходной бронетехнике углублялись в Россию, избегая лобовых атак в городах и селах, 61 бригада зачистила очаги российских солдат.

Быстрая операция напоминает наступление Сырского на Харьковщине. Тогда он воспользовался слабыми местами россиян, чтобы прорвать их линии, отрезать войска и вернуть территории.

Теперь Украина пользуется неготовностью России, чтобы нанести более глубокий удар в тыл, создавая то, что Зеленский назвал буферной зоной, чтобы препятствовать российским военным операциям против Украины. Силы Киева все еще берут больше пленных, чтобы пополнить обменный фонд.

Украина использует новую тактику и оборудование, чтобы получить преимущество там, где оборона России слабее, включая использование небольших взрывоопасных беспилотников для уничтожения вертолетов и российских разведывательных дронов.

Командир подразделения беспилотных летательных аппаратов с позывным "Аристарх" заявил, что это позволяет украинской артиллерии двигаться свободнее и поражать больше целей, поскольку меньше угроза обнаружения. Команды "Аристарха" управляют ударными беспилотниками с радиусом действия 48 км, которые могут сбрасывать взрывчатку на важные цели, такие как артиллерийские орудия.

По словам Сырского во вторник, Россия имеет в этом районе в общей сложности 30 000 военных для противодействия наступлению, некоторые из этих сил переброшены из Украины.

Тем не менее, Сырский сказал, что Россия не перебрасывает войска с Покровского фронта на Курск, как надеялась Украина, но и не усиливает там свою группировку. Это спровоцировало жалобы солдат на востоке, что их оборонительные усилия были ослаблены в пользу наступления на Курскую область.

Ходжес сказал, что Сырский и его советники предвидели риск и решили, что стоит пойти на него.

"Это не о конкурсе популярности. Речь идет о достижении стратегического эффекта, что означает, что вы должны принять риск в других сферах", - сказал он.

Операция в Курской области

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области. За сутки нашим защитникам удалось продвинуться на отдельных направлениях еще на два километра. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Операция украинских войск в Курской области РФ значительно изменила динамику войны. В частности, это подорвало моральный дух оккупантов. Как писало The Hill, многие прозвали маневр ВСУ безрассудной авантюрой из-за краткосрочного характера предыдущих операций. Однако по мере развертывания Курской операции становится все более очевидным, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский открыл новый фронт, чем застал противника врасплох.

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