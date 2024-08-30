Военный эксперт Иван Киричевский заявил, что Курская операция продолжается и дальше продолжает давать стратегический результат.
По словам аналитика, наши войска продолжают продвигаться на территории врага несмотря на то, что наступление идет уже третью неделю, а российские оккупанты не сумели стабилизировать управление своими войсками по разным причинам, в том числе и субъективным.
"Было сообщение спикера ОТГВ "Харьков" о том, что вражеские отряды "БАРС" - это такой у них боевой армейский резерв, что-то вроденашей теробороны - вместо того, чтобы бросить на Курщину, решили сформировать бригаду и отправить ее на Харьковщину, чтобы пытаться отвлекать усилия наших войск", - сказал он в эфире Еспресо.
По его мнению, мы можем войти в определенный стратегический парадокс, когда россиянам придется активизировать свои усилия на других направлениях, чтобы отвлекать наши силы от ведения боевых действий на Курском направлении.
"Главное, что Курская операция продолжается и дает свой стратегический результат. Соответственно, если у нас есть дефицит по дальнобойности, то мы можем его компенсировать продвижением вглубь территории противника", - добавил эксперт.
Операция в Курской области
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области. За сутки нашим защитникам удалось продвинуться на отдельных направлениях еще на два километра. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.