По мнению Киричевского, мы можем войти в определенный стратегический парадокс.

Военный эксперт Иван Киричевский заявил, что Курская операция продолжается и дальше продолжает давать стратегический результат.

По словам аналитика, наши войска продолжают продвигаться на территории врага несмотря на то, что наступление идет уже третью неделю, а российские оккупанты не сумели стабилизировать управление своими войсками по разным причинам, в том числе и субъективным.

"Было сообщение спикера ОТГВ "Харьков" о том, что вражеские отряды "БАРС" - это такой у них боевой армейский резерв, что-то вроденашей теробороны - вместо того, чтобы бросить на Курщину, решили сформировать бригаду и отправить ее на Харьковщину, чтобы пытаться отвлекать усилия наших войск", - сказал он в эфире Еспресо.

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По его мнению, мы можем войти в определенный стратегический парадокс, когда россиянам придется активизировать свои усилия на других направлениях, чтобы отвлекать наши силы от ведения боевых действий на Курском направлении.

"Главное, что Курская операция продолжается и дает свой стратегический результат. Соответственно, если у нас есть дефицит по дальнобойности, то мы можем его компенсировать продвижением вглубь территории противника", - добавил эксперт.

Операция в Курской области

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области. За сутки нашим защитникам удалось продвинуться на отдельных направлениях еще на два километра. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.

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