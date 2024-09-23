Российские военные сейчас используют тактику малых групп - собираются в нескольких районах силами 50-100 человек, откуда уже пытаются подойти на окраины Селидово.

Военный обозреватель Юлиан Рёпке побывал в командном пункте украинской армии в городе Селидово Донецкой области.

Как пишет BILD, оттуда операторы дронов и артиллеристы не дают российской армии прорваться на Покровском направлении, наступление на котором продолжается последние месяцы.

"Здесь мы наблюдаем за подступами противника, которые идут с Михайловки и по флангам. Когда выявляем определённое количество сил противника, наносим по нему огонь", - рассказал Андрей, военнослужащий ВСУ и командир артиллерийского поздразделения.

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По его словам, российские военные сейчас используют тактику малых групп - собираются в нескольких районах силами 50-100 человек, откуда уже пытаются подойти на окраины Селидово и закрепиться там для дальнейшей атаки.

"Но противник не может дойти до своего последнего района накопления и собрать там те силы, которые нужны для наступления на Селидово. Поэтому последние пару-тройку дней россияне пытаются атаковать по флангам и обойти Селидово с двух сторон", - добавил военный.

Он отметил, что в день его подразделение выявляет движение от 100 до 200 российских военных. Из них, по его словам, до последнего укрепрайона перед Селидово доходят 5-10% - все остальные либо погибают, либо получают тяжёлые ранения.

"Кто зашёл на нашу землю, кто зашёл в наши районы ответственности, уже живым не уходит. Малыми группами они нас сейчас взять тоже не могут. Технику пытались использовать - дошло до того, что мы затрофеили у них танк T-72Б3, чем их очень сильно разозлили. Теперь они пытаются взять нас по флангам. Будем откровенно, чуть-чуть у них это получается, но не настолько, чтобы мы начали очень сильно нервничать", - добавил Андрей.

Война в Украине - ситуация на фронте

Существует угроза, что Силы обороны потеряют контроль над Угледаром и более того, защитники города могут оказаться в окружении. Об этом сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя ситуацию на этом участке фронта и сообщения, что через Водяное и Пречистовку враг хочет замкнуть кольцо вокруг Угледара.

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