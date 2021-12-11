Притула назвал депутатов ОПЗЖ - "пятой колонной" в Украине.

Волонтер и телеведущий Сергей Притула раскритиковал представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь" за их приверженность режиму Путина. По мнению шоумена, лояльность к стране-агрессору в Украине недопустима.

Об этом говорилось в эфире программы Свобода Савика Шустера вечером, 10 декабря.

Притула отметил, что очень хорошо, когда украинское общество объединяется, а Запад ему в этом помогает: "Когда политики по одну сторону баррикад. Но имеем ли мы это? Пойдет ли когда-нибудь Путин широкомасштабным наступлением?".

По словам Притулы, сейчас есть один маркер – это Конституция Украины, где закреплено движение в НАТО.

"Поэтому это все только вопрос времени – сможем ли мы подготовиться к широкомасштабному наступлению", – уточнил он.

Чтобы отразить атаку России, нужна монолитность украинского общества, еще раз подчеркнул телеведущий.

"Общество ориентируется на элиты. И я точно знаю, что в этой студии есть люди с общим знаменателем и вне этой студии – в случае наступления. Выйдет Петр Алексеевич, обратится к своим сторонникам – и они послушают его и пойдут защищать страну. Зеленский обратится к своим – и они это сделают", – добавил он.

Но, уточнил Притула, Юрий Бойко "не обратится к своим с теми тезисами, с которыми мы обратимся": "Потому что он в этот момент, когда мы будем призывать людей к объединению и защите государства, полетит с Медведчуком к Путину и Медведеву договариваться о газе. А почему я так говорю? А потому что мы это уже видели и проходили".

Притула подчеркнул, что именно представители "Партии регионов" (члены которой в основном перешли в ОПЗЖ) и "Украинского выбора" Медведчука переходили на сторону российских оккупантов в 2014-ом.

"ОПЗЖ, которая является потомком и ребенком от "Партии регионов", это и есть пятая колонна, с которой обсуждать вопрос какой-то стратегии, национальной обороны – это то же, что с коммунистами говорить о декоммунизации", – высказался волонтер.

Война на востоке Украины

Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войсками Крыма.

Подконтрольные Кремлю провокаторы начали подстрекать местное население и сами участвовать в пророссийских акциях.

Читайте такжеРоссия фактически заблокировала переговоры в ТКГ и в "нормандском" формате-ЕС

Вскоре управляемые российскими спецслужбами "протесты" переросли в захват зданий органов местного самоуправления и закончились провозглашением "республик", легитимность которых признает только Москва и ее близкие сателлиты.

За оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей США и ЕС ввели ряд санкций против Кремля.

Сам Путин причастность своей страны к решению конфликта на Донбассе отрицает, утверждая, что российских войск в ОРДЛО "нет".

При этом Россия пытается склонить Украину к прямым переговорам с боевиками, заявляя, что является только "третьей стороной", чтобы снять с себя ответственность за начатую агрессию и избежать ужесточения санкций.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова