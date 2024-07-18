По мнению Бобровской, вопрос операции в Крынках требует "отдельного внимания".

Вопрос операции в Крынках на Херсонщине, вероятно, рассмотрит комитет Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки. Об этом заявила в эфире Радио Свобода народный депутат Украины из фракции "Голос", член этого комитета Соломия Бобровская.

"Крынки как отдельный вопрос не было пока вынесено, но это сделает кто-то из моих коллег или я. Как по мне, это направление было освещено, наверное, меньше всего из всех. И такого внимания меньше всего уделено за всю эту операцию и с конца октября месяца. Хотя на самом деле еще тогда надо было бить в набат и сообщать, что на самом деле личный состав шел без доведения надлежащей задачи, во-первых, во-вторых, без соответствующего обеспечения", - заявила она в эфире "Свобода.Live".

По ее мнению, вопрос операции в Крынках требует "отдельного внимания" и она надеется, что он будет рассмотрен профильным парламентским комитетом.

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"Я надеюсь, что будет рассмотрен на комитете, потому что это такое же направление, как и другие - Харьковское, Донецкое, Луганское, Запорожское. Тем более Херсонщина - один из возможных наших, пожалуй, коридоров или клиньев в автономную республику (Крым). Со своей стороны подниму этот вопрос на комитете. Очень бы хотелось понять эффективность, усилия, потери, уместность... и что операция показала", - сказала Бобровская.

По ее данным, украинские позиции в Крынках остаются, украинские военные полностью выведены не были, операция не завершена.

Война в Украине - операция в Крынках

В Силах обороны Юга Украины официально подтвердили, что оставили определенные позиции, в частности, в районе села Крынки на левобережье Днепра, на Херсонщине, но в этом населенном пункте в результате длительного огневого воздействия россиян, позиции ВСУ разрушены до основания.

В Крынках на Херсонщине за девять месяцев пропали без вести 788 военнослужащих. Такую цифру назвали в полиции журналистам "Слідство.Інфо". В то же время количество погибших военных за это же время составляет 262 человека.

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