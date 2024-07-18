По словам мужчины, враг постоянно пытался вернуть контроль над утраченными позициями, применяя их любимую тактику "мясных" штурмов.

Командир взвода десантно-штурмовой роты 2 батальона 37 отдельной бригады морской пехоты с псевдонимом "Кот" - участник операции на левобережье Херсонщины и выполнял задачи в Крынках в течение десяти недель подряд. Он рассказал о своем боевом опыте в этом районе.

Говорится, что в рядах 37-й отдельной бригады морской пехоты "Кот" уже более 9 месяцев. До этого также участвовал в боях за Киевскую область в 2022 году в составе общественного формирования.

После освобождения Киевщины боец пытался официально встать в ряды ВСУ, но тогда представители территориального центра комплектования отказывали ему, аргументируя отсутствием необходимости.

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"Более трех месяцев ежедневно приходил в ТЦК и требовал, чтобы меня оформили в какую-то боевую часть. Они как видели меня, то ворота уже закрывали. И вот таки добился своего. Сказал, что если официально меня не запишут, то сам поеду фронт. Так попал в 241 учебный центр морской пехоты", - рассказал боец.

После завершения обучения по распределению "Кот" попал в 37 отдельную бригаду морской пехоты, затем находился несколько месяцев на учениях, первый бой в качестве морпеха принял уже непосредственно в Крынках. По словам бойца, добраться до левого берега смогли только с пятого раза.

"Зайти на левый берег мы пытались пять раз - первые четыре были неудачными из-за плотного огня врага, поэтому для сохранения жизни и здоровья личного состава командиры принимали решение "откатиться" назад. И следующей ночью после крайней попытки командир роты сказал готовиться самому и своей группе к выезду. Этот раз оказался удачным, на левый берег я плыл в первой лодке", - рассказывает морпех.

По его словам, самым страшным для него была именно переправа. Сами боевые действия и контакт с врагом мужчину не пугают, потому что он понимает, как действовать. Также уверенности ему добавляют собратья, которые находятся рядом.

"Ведь я знаю, что ни они меня, ни я их не оставлю в трудной ситуации", - отмечает "Кот".

По словам мужчины, враг постоянно пытался вернуть контроль над утраченными позициями, применяя их любимую тактику "мясных" штурмов. В частности, стрелковые бои происходили ежедневно, за сутки противник мог провести семь-восемь штурмов.

"Вот мы "шлепнули" одну их группу, а за ними следует еще одна. Однако за два месяца таких штурмовых действий, а также из-за большого количества "отказников" с их стороны, численность личного состава противника значительно уменьшилась. Это было видно по количеству бойцов в их штурмовых группах. В начале их было по шесть-семь, потом по пять. А под конец моей ротации штурмовые группы противника состояли из трех-четырех бойцов", - отметил боец.

В то же время, по его словам, несмотря на значительное количество потерь противника, недооценивать врага не стоит. Он признает, что Силы обороны имеют дело с действительно высококвалифицированным противником. Противодействовать приходится, как десантникам, так и спецназу. "Кот" уточняет, что речь идет не за обычную пехоту, а очень хорошо обученных бойцов. Во время штурмов эти оккупанты действовали слаженно, а когда не знали, где позиция ВСУ, один человек из группы начинал быстро перемещаться в разные направления, ведя хаотичный огонь - простреливал.

"Таким образом пытался отвести огонь на себя, чтобы остальные их бойцы увидели, откуда по нему идет огонь. Однако, кто бы против нас не стоял, мы удачно выполняли свои задачи и без сомнения вселили страх перед морской пехотой среди их подразделений", - поделился военный.

По его мнению, основной фактор, который повлиял на успешность выполнения боевых задач на левобережье Херсонщины, это слаженность его подразделения, ощущение братства заставляло не сдаваться и двигаться вперед.

"Я имел возможность дважды эвакуироваться из Крынок, но отказывался. Потому что какой смысл с того, если там оставались мои собратья? Так же и многие из нашего коллектива имели такую возможность, но все как один говорили: "Никого из своих мы здесь не оставим". Вот каким составом мы туда зашли, таким и должны были выйти, это было решение каждого из нас", - рассказывает морпех.

После двух с половиной месяцев активных боевых действий подразделение "Кота" вывели с левого берега. Сейчас бойцы продолжают выполнять боевые задачи, обучают личный состав, тренируются сами.

"Мы получили очень ценный опыт в Крынках, я бы сказал, даже уникальный. Этот опыт передаем и другим бойцам. Мы должны становиться лучше, сильнее. Такой путь морского пехотинца", - сказал "Кот".

Выход ВСУ из Крынок - детали

16 июля в СМИ со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ писали, что украинские военные были вынуждены отступить из села Крынки, которое расположено в Херсонской области на левом берегу Днепра. В Крынках бои сместились на острова. Держать рубеж в населенном пункте не было смысла из-за масштабных разрушений зданий и укрытий. С октября 2023 года по конец июня 2024-го в Крынках Херсонской области пропали без вести 788 военных.

В Силах обороны Юга Украины официально подтвердили, что оставили определенные позиции в районе села Крынки, но в населенном пункте в результате длительного огневого воздействия россиян, позиции защитников разрушены до основания. Однако Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в частности, в районе Крынок.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Силы обороны возле Крынок долгое время сдерживали огромное количество российских оккупантов, которые сейчас засели в лесу и ждут украинский десант. По его словам, села больше не существует, нет ни одного уцелевшего здания и даже руины, которые есть, невозможно использовать для расположения позиций. Россияне сейчас находятся в лесу, между Крынками и трассой 2206, но не могут фактически зайти на эту локацию и контролировать ее.

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