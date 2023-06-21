Двух раненых отправили на лечение в Австрию.

В Одессе увеличилось количество жертв от обстрела, который оккупанты нанесли по городу 14 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова, сегодня стало известно, что умер от тяжелых ранений еще один гражданский.

"Количество жертв ракетной атаки россиян по продовольственным складам торговой сети "Таврия В" увеличилось до четырех - в больнице умер еще один человек", - сообщил Труханов.

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Также отмечается, что сегодня, при поддержке международных партнеров, отправлены на операцию в Австрию два человека, которые также пострадали в результате российской ракетной атаки 14 июня.

Ракетный удар по Одессе - главное

В ночь на 14 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" с корабля, находившегося в Черном море. Одна из них попала в склад торговой сети "Таврия". Из-за этого произошел пожар, здание разрушено на площади 1 тыс. кв. м.

Основный вражеский удар пришелся в отдел детских товаров, где хранились подгузники, детское питание, женская гигиена. Трое сотрудников склада погибли, еще семеро получили ранения, несколько из них находились в критическом состоянии.

В другом месте, на проспекте Шевченко, из-за мощной взрывной волны, которая произошла во время воздушного боя, произошли значительные разрушения бизнес-центра, Политехнического университета, жилых домов, заведений питания. На проспекте ранения получили шесть человек.

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