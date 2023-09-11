Также в направлении города фиксировали движение дронов.

В ночь на понедельник, 11 сентября, российские захватнические войска выпустили по Кривому Рогу крылатые ракеты.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В 3:13 в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевских областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотных летательных аппаратов. Впоследствии к ним присоединилась Кировоградская область.

Уже в 3:43 стало известно, что две группы беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" двигаются с юга и востока в направлении Кривого Рога. Горожан призвали пройти в укрытие.

Видео дня

В 4:04 военные зафиксировали движение крылатых ракет в сторону Кривого Рога. Местные Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов в городе.

Атаки на Кривой Рог: последние новости

Как сообщал УНИАН, утром 8 сентября российские захватчики обстреляли центр Кривого Рога.

В результате удара было разрушено административное здание полиции и жилые дома, людей доставали прямо из-под завалов. Загорелся пожар, огонь охватил около 200 квадратных метров.

Этой атакой российские захватчики убили одного полицейского, еще по меньшей мере 70 человек пострадали.

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