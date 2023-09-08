Людей приходилось доставать из-под завалов.

Патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных, которые стали свидетелями утреннего обстрела Кривого Рога.

"Снова утром. Опять подло, так, как умеет лишь страна-гной. Из-за попадания по административному зданию в центре города, где проживает мирное население, пострадало по меньшей мере 70 человек, к сожалению, 1 человек погиб", - говорится в сообщении.

Патрульные полицейские совместно с другими спецслужбами разбирали завалы, оказывали людям первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия. На видео можно увидеть, как из-под завалами ищут людей. Также в сети обнародовали сам момент российского удара.

Удар по Кривому Рогу: что известно

Сегодня утром стало известно, что в городе прогремел громкий взрыв. Впоследствии в Министерстве внутренних дел сообщили, что Россия нанесла удар по центру Кривого Рога.

Предварительно было известно о разрушении административного здания полиции и жилых домов. В результате атаки погиб один правоохранитель, еще много людей получили ранения. Кроме того, на месте начался пожар площадью 200 квадратных метров.

Днем спасательную операцию завершили, сообщалось, что количество пострадавших возросло до 40 .

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