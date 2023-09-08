Очевидцы сообщают, что взрывов было несколько. Впрочем. деталей пока нет.

Утром пятницы, 8 сентября, в большинстве областей Украины утро началось с воздушной тревоги. В Кривом Роге прогремел взрыв.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе после объявления воздушной тревоги.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - отметил Вилкул.

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По данным мониторинговых каналов, воздушная тревога связана со взлетом вражеского МиГ-31К - носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Местное издание "Свои" со ссылкой на жителей города сообщает, что взрывов было несколько. В одном из районов города очень много выбитых оконных стекол.

Обновлено в 9:43. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в результате вражеской атаки на Кривой Рог повреждено административное здание.

"Ракета попала в админздание. Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. 3-х достали из-под завалов. Загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв", - отметил Лысак.

Обновлено в 9:53. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Россия ударила по центру Кривого Рога.

"Разрушено одно из админзданий полиции. В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы разной степени тяжести. Спасатели на месте прилета тушат пожар площадью 200" - отметил министр.

Кроме того, пострадали еще расположенные рядом жилые дома. Полиция совершает поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей. Продолжаются спасательные работы.

Вилкул уточнил, что вражеская ракета попала в админздание, в котором было несколько офисов.

"Предварительно – один погибший, 9 пострадавших, 5 уже в больнице, к сожалению двое тяжелых. Три человека спасатели достали из-под завалов", - говорится в сообщении.

Власти развертывают штаб помощи людям в Школе искусств (бывший Центрально-Городской райком) за памятником Святому Николаю. Людям будет предоставлена помощь строительным материалам, сбор заявок на помощь из городского бюджета за поврежденное имущество и другое.

Обновлено в 10:03. Клименко заявил, что по состоянию на 10:00 количество травмированных в результате российского удара по Кривому Рогу возросло до 25 человек.

Ракетный террор России - последние новости

Около 5:30 утра в пятницу, 8 сентября, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Сумской области. Работали силы противовоздушной обороны, однако в результате атаки есть "прилеты".

Городской голова Александр Лысенко сообщил, что ракеты попали в частные дома в районе казацкого проспекта.

Между тем энергетическую инфраструктуру Украины готовят к эффективной работе зимой, а соответствующие учреждения готовы обеспечить быстрое реагирование на возможные экстренные ситуации.

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