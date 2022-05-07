Раньше в американских СМИ появилась информация о том, что США скоординировали ВСУ на "Москву". Пентагону пришлось объясняться.

Президент США Джо Байден раскритиковал военных за слив информации, в том числе по поводу обмена разведданными с Украиной.

Об этом NBC сообщили представители Белого дома.

По словам одного чиновника, в телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден сказал, что такие сливы "отвлекают от нашей цели".

Другой чиновник сказал, что Байден передал, что утечки должны прекратиться.

Байден говорил с официальными лицами на фоне обеспокоенности его администрации новостями, в частности о том, что Пентагон дал ВСУ точные координаты крейсера "Москва".

Некоторые представители администрации выразили обеспокоенность тем, что публичные разоблачения могут привести к эскалации конфликта, спровоцировав президента России Владимира Путина, и могут снизить эффективность обмена разведданными США с Украиной.

Что предшествовало

Ранее в ряде американских СМИ появилась информация со ссылкой на источники в военной среде о том, что Америка скоординировала Украину на крейсер "Москва".

Позже пресс-секретарь министерства обороны Джо Кирби выступил с уточнением: Вашингтон не знал, что корабль русских потопят. Это было самостоятельное решение украинцев, отметил Кирби.

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