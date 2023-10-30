Захватчики также вывозят молодежь на "перевоспитание".

Российское руководство выделило агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежное Луганской области под полный контроль своего субъекта-Республики Татарстан.

Как сообщает Центр национального сопротивления в регион с незаконным визитом приезжала делегация из Татарстана во главе с ее премьер-министром Алексеем Есошиным. Особое внимание они уделили Лисичанску.

Они заявили о создании показательных проектов, которые должны демонстрировать "восстановление инфраструктуры" и строительство. При этом рабочим, прибывающим из этого региона, местные оккупационные администрации выделяют жилье, которое они признали "бесхозяйственным".

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Кроме того, Татарстан курирует программу перевоспитания местной молодежи. По данным ЦНС, в октябре около двухсот детей захватчики вывезли в казанский лагерь "Заречье".

Вместе с мероприятиями направленными на изменение их национальной самоидентификации, там проводились фиджитал-соревнования (сочетание виртуальных игровых сред и реальных физических игр). Не исключается, что в дальнейшем детей будут агитировать в подразделения управления дронами на поле боя.

Как отмечаться, Татарстан профинансирует открытие центров тестирования по программе "готов к труду и обороне (ГТО)". Это современная российская форма спортивно-парамилитарного воспитания молодежи с обязательной пропагандистской составляющей и агитацией к участию в таких парамилитарных организациях как Юнармия или молодежный актив путинской партии "Единая Россия".

Война в Украине - ситуация в Луганской области

Как ранее сообщал УНИАН, Россия начала мобилизацию шахтеров в Луганской области. Своих раненых россияне размещают в моргах.

В то же время на оккупированной территории Луганщины царит насилие. В этом месяце боевик отряда "Шторм Z" убил дочь учителя, а в областном центре "герой России" застрелил 18-летнюю девушку.

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