В больницах и госпиталях не успевают освобождать койко-места – весь фонд постоянно занят.

На оккупированной части Луганской области россияне задействовали морги для размещения своих раненых.

Об этом сообщил в Telegram начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. "В больницах и госпиталях на оккупированной части Луганщины россияне не успевают освобождать койко-места – весь фонд постоянно занят. Поэтому в Алчевске, к примеру, пришлось раненых размещать в помещении морга, куда их привезли вместе с ликвидированными под Кременной захватчиками", - написал он.

Лысогор отметил, что для пополнения безвозвратных потерь противник продолжает перебрасывать на указанные направления резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно за счет заключенных.

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Глава ОВА информирует, что враг не оставляет попыток продавить оборону ВСУ в районах Новоегоровки и юго-восточнее Дубравы.

"Под Новоегоровкой бои идут за важные высоты, которые дают определенное преимущество. Давление захватчиков - максимальное. Танки и другую бронированную технику они там применяют ежедневно, однако и теряют их тоже постоянно. В том числе и современные Т-90 "Прорыв", которыми его осуществить никак не удается", - отметил Лысогор.

Ситуация на оккупированной Луганщине

Известно, что российские оккупанты на временно захваченных территориях, неся значительные потери в живой силе, обустраивают для раненых военные госпитали в гражданских учреждениях, в том числе и в учебных.

В марте стало известно,что российские оккупанты обустроили военный госпиталь на 200 человек в больнице Беловодска на временно оккупированной Луганщине, а все гражданские были "выписаны".

В мае Генштаб ВСУ информировал, что в Луганске помещения трех больниц полностью обустроены оккупантами под военные госпитали с ранеными легкой и средней степени тяжести.

Кроме того, известны случаи, когда на Луганщине оккупанты дислоцировали подразделения в учебных заведениях, прикрываясь "живым щитом" из школьников и учителей.

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