Эти подразделения имеют крайне низкую мотивацию, но не исключено, что агрессор использует их как "пушечное мясо".

Кремль планирует осуществить провокации в южных регионах Украины с использованием насильственно мобилизованных жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается на странице Государственной пограничной службы в Facebook.

"По имеющейся информации, на Крымский полуостров вчера прибыл эшелон с личным составом 131 стрелкового полка 1 армейского корпуса, который мобилизован на подконтрольной РФ территории Донецкой и Луганской областей. В ближайшее время кремль планирует использовать этих лиц для осуществления провокаций в южных регионах Украины", - говорится в сообщении.

В ГНСУ добавляют, что хотя эти подразделения и имеют крайне низкую мотивацию, ведь их комплектовали из лиц, которые насильно мобилизованы в ОРДЛО, не исключено, что агрессор использует их как "пушечное мясо".

"Кроме того, этих людей могут использовать, выдавая за местных жителей для пропагандистских картинок, поскольку оккупантам не удалось сломить дух украинского населения", - отмечается в сообщении.

Также, подчеркнули в ГПСУ, провокации с многочисленными жертвами, используя лиц, мобилизованных в ОРДЛО, российское военно-политическое руководство может осуществить в ближайшее время в восточных регионах Украины.

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