Таким образом оккупанты пытаются отвлечь жителей от настоящих проблем в городе.

Российские оккупанты планируют провести рок-концерт на "Азовстали".

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

"Российские оккупанты продолжают ставить рекорды в своем цинизме. Теперь они анонсируют проведение рок-концерта на меткомбинате, где погибли наши герои. В очередной раз они пытаются отвлечь жителей от настоящих проблем картинными мероприятиями", - отметили в горсовете.

Отмечается, что коллаборанты "не могут дать нормальную воду и отопление, но проводят концерты в городе, где до сих пор сотни незахороненных людей под завалами".

Как сообщал УНИАН, защитники "Азовстали" в Мариуполе героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления. Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории комбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

16 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, которые находятся на "Азовстали", сохранить жизни личного состава. Отмечалось, что гарнизон выполнил поставленную боевую задачу.

После полуночи 17 мая началась операция по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным Министерства обороны Украины, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске были эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в оккупированную Еленовку.

Впоследствии СМИ сообщили, что из "Азовстали" было эвакуировано в общей сложности около 1,7 тысяч защитников. Для возвращения их домой планируется обмен.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории ОРДЛО может быть более 2,5 тысячи военнопленных из "Азовстали" и подчеркнул, что сейчас у Главного управления разведки есть задача вернуть военных домой живыми.

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ и срыва поставки оружия.

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