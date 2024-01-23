На момент циничного российского удара Сергея не было дома. О трагедии ему сообщили соседи.

В результате вражеской атаки 23 января в Киеве взрывная волна повредила общежитие "Укрзализныци".

Как сообщает "Суспильне", в Соломенском районе повреждены территория стадиона, частные машины. Рядом - общежитие "Укрзализныци". Здесь проживали более 100 человек: работники, семьи и студенты. Сейчас всех эвакуировали и с вещами отпустили домой.

"В хранилище спаслись более 60 детей, но раненые все равно есть. двоих детей забрала скорая. Пострадали те, кто не успел дойти до укрытия", - рассказал Виктор, который здесь работает.

В одном из домов возник пожар, в котором пострадала жена Сергея. Во время атаки его дома не было.

"Коты задохнулись угарным газом. Жену сейчас реанимируют в больнице. Мне позвонил сосед, что в нашей квартире возгорание", - рассказал он.

Ракетный удар по Киеву - последние новости

С утра силы ПВО Украины уничтожили 21 ракету, которые были запущены оккупантами. По данным Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, всего Россия ударила по Украине 41 средством воздушного нападения, в том числе 12 баллистическими ракетами "Искандер-М" (Украина сбила 5 из них).

Россияне ударили ракетами, в частности, по Киеву, Харькову и Павлограду. Под Киевом также раздавались взрывы.

В столице обломки ракет упали в нескольких районах (Соломенском, Святошинском, Печерском, Дарницком). По данным мэра Кличко, число пострадавших от этой ночной атаки врага выросло сначала с 18 до 20 пострадавших украинцев (среди них трое детей). Он информировал, что 13 из них госпитализированы, в том числе трое детей. Одному 13-летнему парню и шести взрослым пострадавшим медики оказали помощь на месте. Одну женщину реанимировали. Она в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

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