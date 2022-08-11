По его словам, взрывы в Крыму негативно повлияли на боевой дух страны-агрессора.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в очередной раз прокомментировал взрывы на военном аэродроме РФ в оккупированном Крыму.

По его словам, в сознании оккупантов после этого произошёл "перелом" - они "впервые задумались над тем, что эта война может закончиться не так, как им обещали".

"В российском коллективном бессознательном вчера произошёл перелом. Очень грамотно всё было сделано теми, кто это делал... Они задумались, что для них это может закончиться тяжёлым поражением", - отметил Арестович.

Напомним, также Арестович назвал две неофициальные версии взрывов на военном аэродроме оккупантов в Крыму. По одной из его версий - удар был нанесен украинским оружием. Также он в шутку отметил в своем Telegram-канале, что "российская привычка курить возле бавовны в конце концов их погубит" и намекнул на то, что следующим может стать московский Кремль.

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